WhatsApp’ın uzun zamandır beklenen iPad uygulaması duyuruldu

WhatsApp için iPad uygulaması uzun yıllardır kullanıcılar tarafından büyük bir merakla bekleniyordu.

WhatsApp uygulaması nihayet iPad kullanıcılarıyla buluştu.

Öte yandan Meta'nın iPad için özel bir Instagram ve Threads uygulamaları üzerinde de çalıştığı aktarılıyor.

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, uzun süredir iPad ve büyük ekranlı tabletler için özel bir sürüm oluşturmaktan kaçınıyordu. Bu tercihin temelinde kullanıcı kimliğini doğrulama sistemi olarak telefon numarasına bağımlılık yatıyordu.

Fakat şirket daha sonra bu engelleri aşmanın bir yolunu bularak, başlangıçta daha büyük ekranlarda da kullanılabilmesine olanak sağlayan tamamlayıcı uygulamaları kullanıma sundu. Bugün ise nihayet iPad uygulamasının duyurulmasıyla birlikte manzara değişiyor.

WhatsApp’tan emojili cevap

iPad için WhatsApp uygulaması uzun yıllardır bekleniyordu. iPhone ve Mac sürümleriyle entegre olacak şekilde tasarlanmış özel bir yazılım fikri giderek daha fazla ilgi görüyordu.

Geçtiğimiz günlerde resmi WhatsApp hesabından iPad lansmanına ilişkin bir paylaşıma yanıt verildi. Bu paylaşımda yalnızca dikkatli gözlerle bakan basit iki göz olan bir emoji yer alıyordu. Bu da WhatsApp’ın uzun zamandır beklenen iPad uygulamasıyla alakalı beklentileri körükledi.

Pek çok kişi Meta’nın ana şirketinin bu hamlesini, Apple tabletler için özel bir uygulama planının dolaylı bir onayı olarak gördü. Merakla beklenen uygulama, WhatsApp’ın tüm büyük platformlarda varlığını tamamlayacak bir parça olarak duyuruldu.

TestFlight aracılığıyla WhatsApp’ın iPad için erken bir sürümünün yaklaşık birkaç yıldır değerlendirildiği biliniyor. Fakat bekleyiş nihayet sona eriyor ve uygulama resmen kullanıcılarla buluşuyor.

WhatsApp’ın iPad uygulaması artık indirilebilir

Yaklaşık iki yıllık beta sürecinin ardından Meta, sonunda WhatsApp’ın resmi sürümünü iPad için kullanıma sunmaya karar verdi! Yeni özellik artık sistemin uygulama mağazasından indirilebiliyor.

Apple’ın tabletine yönelik destek, ilk kez Kasım 2009’da piyasaya sürülen mesajlaşma platformunun lansmanından neredeyse 16 yıl sonra geliyor. Meta, Eylül 2023’te uygulamayı şirketin test platformu TestFlight’a dahil ederek cihaz için lansmanı uygulanabilir kılmayı amaçlamıştı.

Yaklaşık iki yıl sonra testler nihayet resmi kararlı sürüme dönüştü. Mark Zuckerberg liderliğindeki şirket, Threads’teki resmi WhatsApp hesabı üzerinden iPad versiyonunu duyurdu.

Şu anda Apple App Store mağazasını ziyaret ederek iPad için WhatsApp uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

iPad için Instagram ve Threads uygulamaları da geliyor

Ortaya çıkan son raporlara göre Meta’nın bu çalışmaları yalnızca WhatsApp ile de sınırlı değil. iPad için yerel bir Instagram uygulaması da geliştirilme aşamasında.

Meta’nın bu hamlesi, Apple tabletlerini profesyonel veya yaratıcı amaçlarla kullanan herkes için büyük bir haber oluyor. Bu araç içerik yönetimini ve tanıtımını daha da kolaylaştırabilir.

Ayrıca eğer şartlar uygun olursa iPad için bir Threads uygulamasının da çıkışını yakında görebiliriz. Fakat elbette henüz bu konuda Apple veya Meta ekiplerinden bir açıklama gelmediğini hatırlatalım.