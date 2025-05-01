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    ChatGPT rakibi Meta AI uygulaması yayınlandı: Neler sunuyor?

    ChatGPT'ye rakip olarak lanse edilen Meta AI uygulaması resmen yayınlandı. Uygulama iPhone ve iPad'ler için kullanıcılara sunuldu.
    Meta AI
    Görsel: Meta
    • Meta'nın yapay zeka uygulaması kullanıcılarla buluştu.
    • Meta AI şu anda iPhone/iPad uygulaması ve web sürümüyle erişime açıldı.
    • Platform ilk etapta yalnızca ABD ve Kanada'da hizmet verirken, çok yakında diğer ülkelerde de kullanıma sunulacağı tahmin ediliyor.

    Teknoloji devi Meta bu hafta iPhone, iPad ve web için ilk bağımsız Meta AI uygulamasının resmi lansmanını duyurdu. ChatGPT’ye rakip olacak yeni mobil uygulama, şimdilik ne yazık ki Android cihazlarda yer almıyor. Fakat ilerleyen günlerde şirketin Android’e de beklenen uygulamayı getireceği tahmin ediliyor.

    Llama 4 modeli baz alınarak geliştirilen uygulama, Meta ekosistemine entegre edilmiş daha kişisel ve sosyal bir deneyim sunuyor. Platform şu anda ChatGPT, Claude, Gemini ve Grok gibi rakiplerle doğrudan rekabet edecek şekilde hizmet veriyor.

    Uygulama henüz Türkiye’ye gelmedi

    Meta’nın yeni yapay zeka uygulaması, diğer asistanlardan farklı olarak kullanıcının Facebook ve Instagram gibi ürünlerde daha önce paylaştığı bilgileri kullanarak yanıtları kişiselleştiriyor. Bu da rakiplerine göre daha kapsamlı bir deneyim ortaya koyuyor.

    Meta AI
    Görsel: Meta

    Meta AI uygulaması ilk etapta ABD ve Kanada’da kullanıma sunuluyor. Uygulamanın Türkiye ve diğer ülkelere ne zaman geleceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

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    Meta AI uygulamasının özellikleri

    Uygulamayı bilinen rakiplerinden ayıran özelliklerden biri, kullanıcıların Meta AI ile etkileşimlerini paylaşabildikleri bir sosyal akış olan Discover Feed özelliği oluyor.

    Meta AI
    Görsel: Meta

    İster hangi komutları kullandıklarını göstermek, ister arkadaşların yarattıklarını yeniden düzenlemek olsun, yapay zekayı sosyal ağların dinamiklerine yaklaştırmaya odaklanılıyor.

    Yeni uygulamada yazılı konuşmaların yanı sıra geliştirilmiş bir ses sistemi de yer alıyor. “Tam çift yönlü” teknolojiye dayanan isteğe bağlı ses modu, konuşma örtüşmeleri ve daha doğal yanıtlar ile daha akıcı diyaloglara olanak tanıyarak deneyimi insan etkileşimine daha da yakınlaştırıyor.

    Yeni uygulama aynı zamanda birinci ve ikinci nesil Ray-Ban Meta akıllı gözlüklerini yönetmek için kullanılan eski “Meta View” uygulamasının yerini alıyor.

    Artık kullanıcılar, şirketin yazılım ve donanımı entegre etme stratejisi doğrultusunda, gözlüklerle çekilen görüntülere doğrudan Meta AI arayüzü üzerinden erişebiliyor.

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    Meta akıllı gözlüklerin gelecekteki versiyonlarının eş zamanlı çeviri ve head-up display gibi teknolojilere sahip olacağını ve yapay zekanın günlük yaşamdaki rolünün artacağını da ifade etti.

    Meta AI nasıl kullanılır?

    Meta AI uygulaması artık App Store’dan indirilebilir. Ayrıca web üzerinden meta.ai adresinden erişilebilir. Yapay zeka aracını kullanmak için yalnızca bir Meta hesabınızın olması yeterli. Facebook veya Instagram’a bağlanarak hızlıca platforma giriş yapabilirsiniz.

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    Fakat şu anda platform sadece ABD ve Kanada’da hizmet verdiği için Türkiye’den henüz uygulamaya veya internet sitesine ulaşmak mümkün olmuyor. Ülkemizdeki kullanıcıların bir süre daha beklemeleri gerekiyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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