Google, Türkçe video özet çıkarma özelliği ile NotebookLM’i güçlendirdi

Google'ın yapay zeka tabanlı not ve içerik düzenleme aracı NotebookLM artık Türkçe video özetleri çıkarabilme yeteneği kazandı.

Araç; Google Docs, PDF'ler, YouTube videoları ve daha fazlası gibi kullanıcının yüklediği kendi içeriğiyle çalışarak özet çıkarma, arama ve fikir geliştirme gibi özellikler sunuyor.

NotebookLM, genel yapay zeka araçlarından farklı olarak, bilgileri sadece kullanıcının yüklediği doğrulanabilir kaynaklardan çekiyor.

Google, notları ve dosyaları düzenlemeyi kolaylaştıran yapay zeka destekli aracı NotebookLM’i Türkçe video özet çıkarma yeteneğiyle güçlendirdi. Workspace entegrasyonuna sahip platform, artık Türkçe konuşulan videoları da anlayabilecek ve kullanıcının istediği şekilde özet çıkarabilecek.

Hızla popüler bir araç haline gelen NotebookLM, kullanıcıların kendi içeriklerini düzenlemesi ve üzerinde çalışması için tasarlanmış gelişmiş bir yapay zeka servisi olarak geliyor. Google Dokümanlar, PDF’ler, YouTube videoları ve daha fazlası dahil olmak üzere Google Workspace ile entegre bir şekilde çalışan servis, yüklenen içerikler arasında arama yapmayı, özetler çıkarmayı ve faydalı bilgileri hızla bulmayı sağlıyor.

Google Türkiye müjdeli haberi duyurdu

Şu ana kadar NotebookLM Türkçe videoları özetleyemiyordu. Google Türkiye X hesabından yapılan açıklamada, Türk kullanıcılara müjdeli haber verildi:

“NotebookLM artık Türkçe video özet çıkarabiliyor. Ders notlarını yükle, video özet hazırlamasını iste.”

NotebookLM artık Türkçe video özet çıkarabiliyor.

NotebookLM kullanıcıların saatlerce belge taraması yerine gelişmiş özelliklerle istedikleri bilgilere daha hızlı ulaşmasını hedefliyor. Örneğin uzun bir rapor yüklendiğinde, araç belgenin özetini sunuyor, önemli bölümleri vurgulayabiliyor veya içerikle ilgili belirli sorulara cevap verebiliyor.

Üstelik, bir fikir üzerinde tıkanıldığında notları analiz ederek daha önce gözden kaçmış olabilecek yeni perspektifler veya bağlantılar da önerebiliyor.

NotebookLM’in ChatGPT gibi sohbet botlarından temel farkı, tamamen yüklediğiniz içerikle çalışması. Sohbet botlarının aksine internetten bilgi çekmez veya doğrulanması mümkün olmayan ayrıntıları uydurmaz. Bu sayede tüm cevaplarının, sunduğunuz kaynaklarınıza göre doğrulanabilir olmasını sağlıyor. Sadece ana noktaları özetlemeye ve ilgili bilgileri bulmaya odaklanıyor.

Gelişmiş araç, kişisel ve profesyonel görevler için birçok faydalı özelliğe sahip:

İçerik oluşturma: Uzun bir makalenin ana noktalarını çıkarmaya veya bir taslak oluşturmaya yardımcı olur. Ayrıca notlarınızı sesli dinlemeyi tercih ederseniz sese dönüştürebilir.

Uzun bir makalenin ana noktalarını çıkarmaya veya bir taslak oluşturmaya yardımcı olur. Ayrıca notlarınızı sesli dinlemeyi tercih ederseniz sese dönüştürebilir. Fikir üretme: Nasıl ilerleyeceğinizden emin olmadığınız durumlarda notlarınızı tarayarak keşfedebileceğiniz sorular, fikirler veya alanlar önerebilir.

Nasıl ilerleyeceğinizden emin olmadığınız durumlarda notlarınızı tarayarak keşfedebileceğiniz sorular, fikirler veya alanlar önerebilir. İş birliği ve beyin fırtınası: Bir not defterini başkalarıyla paylaşma imkanı sunar. E-posta yoluyla gönderilerek görüntüleme veya değiştirme izinleri verilebilir ya da bir bağlantı paylaşılarak herkesin görmesi sağlanabilir.

NotebookLM nasıl çalışıyor?

NotebookLM, yüklemiş olduğunuz materyalleri analiz etmek, düzenlemek ve geliştirmek için Google’ın Gemini yapay zeka modelini kullanıyor. İlk olarak bir not defteri oluşturup içerik yüklenerek başlanıyo. Desteklenen kaynak türleri ise oldukça çeşitli:

Google Dokümanlar ve Slaytlar

PDF ve metin dosyaları

YouTube URL’leri (Herkese açık videolar)

Ses dosyaları

Kopyalanan metin ve Web URL’leri

Görüntüler (.png, .jpg, .jpeg)

Kullanıcılar, 100 adede kadar not defterine sahip olabiliyor. Her bir not defteri için 50 kaynak ve kaynak başına 500 bin kelimeye kadar sınır mevcut. Audio Overview özelliğiyle kaynakları, seçilen konu üzerine derinlemesine, sohbet tarzı sesli tartışmalara dönüştürme imkanı da yer alıyor. Video Overview ise özetleri videolu podcast halinde sunuyor.

