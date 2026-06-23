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    Meta, Ray-Ban’siz yeni akıllı gözlüğünü tanıttı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Meta'nın Ray-Ban'siz yeni akıllı gözlüğü ikinci nesil modellere kıyasla çok daha uygun bir fiyat etiketiyle duyuruldu.
    Meta yeni akıllı gözlükleri
    Görsel: Meta
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    • Meta, giyilebilir teknoloji pazarındaki varlığını güçlendirmek amacıyla 299 dolar başlangıç fiyatına sahip yeni akıllı gözlüğünü tanıttı.
    • Ekranı bulunmayan ancak kamera, hoparlör ve Meta AI yapay zeka desteği içeren cihaz, Ray-Ban'in çatı şirketi EssilorLuxottica ortaklığıyla üretildi.
    • Akıllı gözlük pazarında rekabet kızışırken Meta, Google ve Snap gibi rakiplerine karşı pazardaki yüzde 80'lik liderliğini korumayı hedefliyor.

    Meta, Salı günü gerçekleştirdiği duyuruyla giyilebilir teknoloji alanındaki yeni modeli olan akıllı gözlüğünü tanıttı. Şirketin CEO’su Mark Zuckerberg’in bu pazardaki konumunu güçlendirme stratejisinin bir parçası olan ürün, şirketin ikinci nesil giriş seviyesi Meta Ray-Ban gözlüklerinden en az 80 dolar daha düşük bir fiyatla raflardaki yerini alacak.

    Meta şu ana kadar üretmiş olduğu akıllı gözlüklerde Ray-Ban ve Oakley markalarıyla iş birliği yapmayı tercih ediyordu. Son tanıtılan model firmanın direkt olarak kendi markasını taşıyor. Peki yeni Meta Glasses neler sunuyor? İşte detaylar…

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    Meta Glasses, Ray-Ban ve Oakley markası taşımayacak

    CNBC’nin haberine göre, yepyeni tasarımlara sahip olan Meta Glasses, Ray-Ban’in çatı şirketi EssilorLuxottica ortaklığıyla geliştirilmiş olsa da üzerinde Ray-Ban veya Oakley logoları yer almayacak.

    meta glasses
    Meta’nın kendi markasıyla satışa sunduğu akıllı gözlüğü: Meta Glasses / Kaynak: Meta

    Artan rekabet ve tüketicilerin artırılmış gerçeklik (AR) cihazlarına olan ilgisi nedeniyle Meta, ürünü agresif bir pazarlama stratejisiyle öne çıkarıyor. Bununla birlikte akıllı gözlük pazarı henüz küçük bir hacme sahip. Ancak Counterpoint Research’ün araştırmasına göre Meta ve EssilorLuxottica, 2021 yılındaki ilk lansmandan bu yana milyonlarca adet satarak pazarın yüzde 80’inden fazlasını elinde bulunduruyor.

    Yapay zeka entegrasyonu ile karşımıza çıkıyor

    Meta Glasses modelinde herhangi bir ekran bulunmuyor. Ancak cihaz kamera ve kişisel hoparlörlerle donatılmış durumda. Kullanıcılar, Meta AI yapay zeka asistanı ile konuşarak çevrelerinde gördüklerini tercüme ettirebiliyor, anlamlandırabiliyor veya fotoğraf ve video çekebiliyor.

    Şirket yöneticileri, bu akıllı gözlükleri gelecekte lenslerin içinde bilgi işlem yeteneklerine sahip ekranların yer alacağı daha gelişmiş cihazlara giden yolda önemli bir basamak olarak görüyor. Hatırlatmak gerekirse Meta, geçtiğimiz yıl dahili ekrana sahip olan ve 799 dolardan satılan Ray-Ban Display modelini duyurmuştu.

    meta glasses
    Meta Glasses, farklı renklerle satışa çıkıyor. Kaynak: Meta

    Zuckerberg rotayı akıllı gözlüklere kırdı

    Mark Zuckerberg, akıllı gözlük pazarında, 2021 yılında Facebook adının Meta olarak değiştirilmesinde büyük rol oynayan sanal gerçeklik (VR) başlıklarına kıyasla çok daha büyük bir başarı yakaladı. Sanal gerçeklik pazarı büyük oranda oyunculara hitap eden niş bir alan olarak kalırken, Zuckerberg yapay zeka çağında kendi donanım platformuna sahip olmaya odaklanıyor.

    Diğer taraftan akıllı gözlük pazarındaki rekabet de giderek kızışıyor. Google, geçtiğimiz ay Warby Parker ortaklığıyla Gemini yapay zeka modelini kullanacak yeni bir akıllı gözlük geliştirdiğini duyurmuştu. Geçtiğimiz hafta ise Snap, CEO Evan Spiegel’in akıllı telefonların halefi olarak konumlandırdığı 2.195 dolar değerindeki akıllı gözlüğü Specs modelini tanıttı.

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    Meta Glasses modelinin fiyatı ne kadar?

    Meta tarafından yapılan açıklamada, Meta Glasses’ın üç yeni tasarımla geleceği ve cihaz için yeni bir şarj standının da tasarlandığı belirtildi. Akıllı gözlük yurt dışında 299 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olarak satışa sunuluyor.

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    Ömer Faruk Doğan

    Ömer Faruk, en büyük ilgi alanı olan teknoloji tutkusunu, sadece bir tüketici değil, aynı zamanda içerik üreticisi olarak da devam ettiriyor. Şu ana kadar birçok teknoloji sitesinde editörlük yaptı ve içeriklerini Webmasto okuyucularıyla buluşturuyor.

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