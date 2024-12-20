Apple, iOS özelliklerini “mecburen” Android cihazlara da getirebilir

Apple, Avrupa Birliği baskısına karşı zorlu bir karar verecek.

AB, şirketin iOS ekosistemini Android cihazlarla uyumlu hale getirmesini istiyor.

Kurallara uymaması halinde Apple, AB tarafından soruşturmaya tabi tutulabilir.

Teknoloji devi Apple, Avrupa Birliği baskısı altında çeşitli zorluklar yaşamaya devam ediyor. Dijital Piyasalar Yasası (DMA) nedeniyle Apple’ın Avrupa pazarında uyguladığı kısıtlamalar yavaş yavaş ortadan kalkıyor.

Yakın zaman önce iPhone’da üçüncü taraf uygulama mağazaları ve alternatif ödeme yöntemleri için destek getirmek zorunda kalan şirket, aynı zamanda iPhone 15 ve iPhone 16 serisi için Lightning yerine USB-C’ye zorunlu bir geçiş yaptı.

Bloomberg’in haberine göre AB politikaları kapsamında Apple, şimdi de AirDrop, AirPlay ve iOS cihazlarda yer alan diğer özelliklerini Android cihazlar ile uyumlu bir hale getirebilir. DMA, şirketin iOS ekosisteminin Android modelleriyle birlikte çalışması için baskıları artırdı.

AB daha rekabetçi bir dijital pazar oluşturmak istiyor

Avrupa Komisyonu, Apple’ın bu birlikte çalışabilirliği sağlamak için uygulaması gereken değişiklikleri özetleyen bir belge yayınladı. Burada yer alan en önemli talepler arasında AirDrop, AirPlay gibi iOS’a özel fonksiyonların açılması ve ses cihazının Android dahil diğer işletim sistemlerine otomatik geçiş yapması öne çıkıyor.

Aynı zamanda AB, iOS’un üçüncü taraf akıllı saat ve kulaklıklara tam ayrıcalıklar vermesini ve bunları Apple Watch ve AirPods ile eşit hale getirmesini istiyor. Dikkat çeken bu karar, kullanıcıların Apple dışındaki cihazlarda bile iPhone bildirimlerine erişebilmesi ve bunlarla etkileşimde bulunabilmesi gerektiği anlamına geliyor.

Apple’ın buna karşı cevabı ise uzun sürmedi. Şirket, ekosisteminin açılmasının risk oluşturacağını öne sürerek kullanıcı verilerinin güvenliği konusundaki endişelerini dile getiren bir belge yayınladı. Apple ayrıca Meta’dan gelen belirli API isteklerinden ve bunları kabul etmenin olası olumsuz sonuçlarından da bahsediliyor.

Apple’ın AB’nin taleplerine uymaması ve ekosistemini açmaması halinde Avrupa Komisyonu 2025’in başlarında resmi bir soruşturma başlatabilir. Böyle bir soruşturma, Apple’ın küresel yıllık gelirinin yüzde 10’una kadar devasa para cezalarına yol açabilir.

Şu anda kendisini bir dönüm noktasında bulan Apple ağır bir baskı ile karşı karşıya kalmış durumda. Şirket bu noktada AB baskısına boyun eğmek ya da ağır yaptırımları göze almak konusunda bir karar verecek.