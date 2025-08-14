Perplexity, Google Chrome’a 34,5 milyar dolarlık satın alma teklifi götürdü

Perplexity'nin bir dönem Chrome'u satın almak istediği ortaya çıktı.

Şirket bunun için Google'a 34,5 milyar dolarlık teklif götürdü.

Google önceki tekliflerde olduğu gibi bunu da geri çevirdi.

Yapay zeka şirketi Perplexity bir dönemler Google’ın popüler internet tarayıcısı Chrome için 34,5 milyar dolarlık devasa bir satın alma teklifi götürdü. Şirketin bu girişimi yıllar sonra sürpriz bir şekilde ortaya çıktı.

Google bir süredir bazı ülkelerde rekabeti kısıtlayıcı uygulamaları ve arama/tarayıcı pazarındaki hakim konumu nedeniyle tartışmalara konu olmuştu. Şirketin geleceğinin Chrome olmadan da ilerleyebileceği konuşuluyor.

Fakat asıl soru şu ki, bu devasa büyüklükte bir satın almayı finanse etmeye gücü yetecek şirket hangisi olacak? Chrome’un akıbetinin belirsizliğini koruduğu şu süreçte, seneler evvel Alphabet’e gelen satın alma teklifi gün yüzüne çıkmış oldu.

Birçok şirket Chrome için kapıda bekliyor

Wall Street Journal’ın haberine göre Perplexity’nin çeşitli yatırım fonları tarafından desteklendiği ve hepsinin girişime dahil olmakla ilgilendiği bildiriliyor. Fakat henüz kamuoyuna herhangi bir isim açıklanmadı.

Perplexity’nin kendi piyasa değeri yaklaşık 14 milyar dolar olup, halihazırda Nvidia ve SoftBank’tan yatırım çekmiş durumda.

Öte yandan 34,5 milyar dolarlık satın alma teklifine rağmen Perplexity’nin Chrome uğruna Alphabet kapısında bekleyen tek isim olmadığını da ekleyelim. Daha önce Apollo Global Management, OpenAI ve Yahoo tarayıcıya ilgi göstermişti.

Microsoft Edge, Safari, Firefox ve Opera gibi platformlarla sıkı bir rekabetin içerisinde olan Google Chrome, dünya çapında en çok kullanılan internet tarayıcısı olarak öne çıkıyor.

Fakat tüm bunların dışında, şimdilik Google’ın Chrome’u satmak isteyeceğine dair herhangi bir belirti görmüyoruz. Chrome bugün hem masaüstü hem de mobil cihazlarda önemli bir rol oynuyor.

Tekel davasındaki “çözümlerden” biri Chrome’u satma zorunluluğu olsaydı işler muhtemelen çok daha farklı olurdu. Ancak şu an için böyle bir ihtimal söz konusu değil gibi görünüyor. İlerleyen zamanlarda konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.