LinkedIn’e üç eğlenceli ve rekabetçi oyun eklendi

İş odaklı popüler sosyal medya platformu LinkedIn, kullanıcı etkileşimini artırmak için üç eğlenceli oyun ile karşımıza çıktı. Daha önce ortaya çıkan söylentiler, LinkedIn’in kullanıcıları daha uzun süre platformda tutmak amacıyla çeşitli mini oyunlar sunacağına işaret ediyordu. Nihayet beklenen oldu ve şirket bu oyunları kullanıcılarla buluşturdu.

Microsoft çatısı altında hizmet veren ve şu anda 1 milyardan fazla kullanıcıya hitap eden popüler sosyal ağ, üç farklı oyunla dikkatleri üzerine çekti. Netflix’ten sonra LinkedIn’in de oyun sektörüne giriş yapması, gelen ilk geri bildirimler doğrultusunda kullanıcılar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. İşte LinkedIn’e gelen oyunlar…

LinkedIn’e hangi oyunlar eklendi?

LinkedIn’in kullanıcı etkileşimini artırmak ve kullanıcılara eğlenceli vakit geçirmeleri yönünde hizmet vermek amacıyla eklediği üç mobil oyun Pinpoint, Crossclibm ve Queens olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda dünya çapında tüm kullanıcıların erişimine açılan bu oyunlar şu şekilde tanımlanıyor:

Pinpoint: Kullanıcıların çeşitli ipuçlarının ortak kategorisini tahmin etmeye çalıştıkları bir kelime ilişkilendirme oyunu.

Kullanıcıların çeşitli ipuçlarının ortak kategorisini tahmin etmeye çalıştıkları bir kelime ilişkilendirme oyunu. Crossclimb: Trivia temalı bu oyun, ipuçlarının kilidini açarak bir kelime merdiveni oluşturuyor.

Trivia temalı bu oyun, ipuçlarının kilidini açarak bir kelime merdiveni oluşturuyor. Queens: Kullanıcıların ızgaradaki her bir satırı, sütunu ve renkli bölgeyi bir “queens” ile doldurdukları bir mantık oyunu.

LinkedIn’in resmi iletişim sayfasından paylaştığı bilgilere göre kullanıcılar her bir oyunu günde yalnızca bir kez oynayabiliyor. Günde yalnızca birkaç dakikanızı ayırarak puan ve istatistik toplayabileceğiniz bu oyunlar; göstermiş olduğunuz başarıyı arkadaş çevreniz, çalışma arkadaşlarınız ve okul arkadaşlarınızla karşılaştıran bir puan tablosu sunuyor. Bu sayede sosyal çevrenizle rekabet içinde eğlenceye dahil olabilir ve “kimin daha zeki olduğunu” herkese ispatlayabilirsiniz.

LinkedIn’in oyun hamlesi, kullanıcıların sosyal ağda daha fazla vakit geçirmeleri için tasarlanmış dikkat çekici bir girişim olarak görülüyor. Bunun yanı sıra platforma eklenen oyunlar, kullanıcıların birbirleriyle daha sıkı bir şekilde bağlantı kurmaları adına da önemli bir rol üstleniyor. Bu oyunlardan herhangi bir maddi beklenti gözetmeyen şirket, yalnızca kullanıcılar arasındaki etkileşim oranını artırmaya odaklanmış durumda.

LinkedIn Başkan Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Daniel Roth konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

“Tamam, bunu duyurmak çok güzel: Bugün LinkedIn’de oyunlar başlatıyoruz. Geçtiğimiz ay, ekibin muhteşem eserini test ediyordum ve bu aşamayı tamamlaması bundan daha eğlenceli bir ürün düşünemiyorum. Günde bir kez, hızlı, düşünmeye yönelik oyunlardan oluşan bu paket – Crossclimb, Pinpoint ve Queens – artık sabahlarıma böyle başlıyorum. Bunu hemen ardından liderlik tablolarının kontrol edilmesi ve meslektaşlarıma harika (ve daha da az) puanlarımı sergilemeleri için bir sürü mesaj geliyor. Senin de aynısını yapacağını hissediyorum. Oynadıktan sonra bana mesaj at ve ne düşündüğünü bana bildir. Oyunlar başlasın!”

Son dönemlerde Netflix de dahil olmak üzere birçok büyük mobil uygulama, daha fazla insana ulaşmak ve yeni gelir kapıları açmak için oyun trendinden faydalandı. LinkedIn’in bu hamlesi başka akıllarda bazı soru işaretleri bıraksa da fikrin uygulanış biçimi ve yapılan oyun tercihleri birçok kullanıcıdan olumlu notlar aldı.

Peki ya siz LinkedIn platformuna eklenen bu üç oyun ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.