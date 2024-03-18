Netflix’ten sonra LinkedIn de mobil oyunlar sunmaya başlıyor

İş odaklı popüler sosyal medya platformu LinkedIn çok yakında mobil oyun deneyimine olanak sağlayacak. Geçtiğimiz yıllarda Netflix’in de dahil olduğu bu pazar, şimdi LinkedIn’in de dikkatini üzerinde toplamış görünüyor. Ortaya çıkan bilgilere göre platform, kullanıcıların bulmaca oyunlarında rekabet sergilemelerine ve şirketlerinin sıralamalarını artırmaya yardımcı olmaya fırsat sağlayacak bir fonksiyon üzerinde çalışıyor.

Yeni bir alana giriş yapmaya hazırlanan sosyal ağ, çok yakında uygulamanın mobil sürümleri için yayınlanacak olan bazı oyunlar geliştirdiklerini doğruladı. Bu hamle sayesinde şirket, kullanıcıların mobil uygulamada geçirdikleri ortalama süreyi artırmaya odaklanıyor. Böylelikle platformun geliştirici ekibi, ilgi çekici birtakım bulmaca tabanlı oyunla LinkedIn’in bu dönüşümünün temellerini inşa ediyor.

LinkedIn bulmaca tabanlı mobil oyunlar geliştiriyor

Nima Owji adlı X kullanıcısının paylaştığı ekran görüntüleri sayesinde hakkında ilk ipuçlarını ortaya koyan LinkedIn mobil oyunları üç farklı seçenekten oluşuyor. Bunlar arasında Queens, Inference ve Crosslimb adı verilen bulmaca tabanlı oyunlar yer alıyor.

İlk olarak bir söylenti şeklinde gündeme gelen bu gelişme, daha sonra resmi olarak da şirket tarafından onaylandı. Fakat şimdilik ne yazık ki bu özelliğin ne zaman LinkedIn kullanıcılarına sunulacağı açıklanmadı.

Etkileşimli bir yapıya sahip olacak bu oyunlar, açıklanan bilgiler doğrultusunda çalışanların kolektif performansını yansıtan bir rekabet unsuru ortaya koyacak. Çalışanların oyunlarda elde etmiş oldukları puanlar, oyun içinde yer alan şirketlerin sıralamalarını da etkileyecek. Bu puanın ne gibi faydalara olanak tanıyacağı şimdilik belirtilmese de ilerleyen günlerde konuya ilişkin daha fazla bilgiye ulaşılabileceği öne sürülüyor.

Pazarlama stratejisinde önemli bir adım atan LinkedIn, gündelik eğlence üzerine mobil oyunlar aracılığıyla kullanıcıların ilgisini toplamayı hedefliyor. Ortaya çıkan ilk bilgilere göre şimdilik oldukça basit yapılara sahip olan bu oyunlar, muhtemelen zaman içinde daha fazla çeşitlilik sağlayacaktır. Fakat yine de platformun bulmaca oyunları tercihinden uzaklaşmayacağı, gelecekte de yine bu tarz oyunlarla yoluna devam edeceği düşünülüyor.

Son dönemlerde basit bulmaca oyunları oldukça ilgi çekmeye başladı. Bunun en başarılı örneklerinden bir tanesi de dünya çapında etkileyici bir şöhret yakalayan Wordle olarak biliniyor. LinkedIn’in yeni hedefi de buna benzer bir oyun ortaya çıkararak geniş çaplı bir popülarite yakalamak olacak. Son olarak şirketin şu anda bu özelliği yalnızca mobil cihazlar için geliştirdiğini hatırlatmakta yarar var. Bu oyunların web platformunda yer alıp almayacağı şu anda belirsizliğini koruyor.