Leon’un yönetmeni Luc Besson: “iPhone ile uzun metraj film çekebilirsiniz”

Ünlü yönetmen Luc Besson, iPhone'larla uzun metraj film çekmenin mümkün olduğunu söyledi.

Fransız sinemacı ayrıca "50 santimetreden oyuncularla konuşarak çekim yapmanın avantajlı olduğunu ifade etti.

Fakat yine de iPhone'ların zoom yeteneği konusunda bazı teknik sınırlamalara sahip olduğunu ekledi.

Ünlü Fransız yönetmen Luc Besson, iPhone ile film çekimi konusundaki görüşlerini paylaştı., Tecrübeli sinemacı, film endüstrisinde giderek popülerlik kazanan bu uygulamaya ayrıntılı bir bakış açısı getirdi.

RTL adlı YouTube kanalına misafir olan Luc Besson, Apple’ın akıllı telefonunun belirli teknik sınırlamaları korurken yaratıcı yaklaşımı nasıl dönüştürdüğünü ortaya koyuyor. iPhone’la film çekmenin yaratıcı ve pratik çözümler sağladığını vurguluyor.

Efsane sinemacı iPhone ile film çekmenin mümkün olduğunu savundu

Besson’a göre iPhone cihazları teknolojik bir aletten çok daha fazlasını ifade ediyor. Başarılı sinemacı “iPhone ile her şeyi yapamazsınız, ama kesinlikle uzun metrajlı bir film çekebilirsiniz” diyerek bu konuda fikrini özetliyor.

Özellikle de “Pro” modellerde Sinematik mod ve ProRes özelliklerinin sunulması, kullanıcılara daha gelişmiş video yeteneklerinin sunulmasına yardımcı oldu.

Öte yandan Besson, yaklaşımda temel bir farklılığa dikkat çekiyor. Geleneksel sinema teknik kısıtlamalarını dayatırken, iPhone yeni bir doğallık sunuyor. Bu esneklik, Apple’ın karmaşık profesyonel araçları herkesin erişimine açarak demokratikleştirme felsefesiyle mükemmel bir uyum içinde görünüyor.

“iPhone ile bir kameranın giremeyeceği dar alanlara girebilirsiniz”

Luc Besson’un sözlerinin en dikkat çekici yanı ise oyuncularla olan ilişkiyle alakalı oluyor. Besson, “İnanılmaz bir özgürlüğe sahibiz. Çekim sırasında onlardan 50 santimetre uzakta durup onlarla konuşabiliyoruz” diye bu konuda fikrini beyan ediyor.

Bu fiziksel yakınlık, çekim dinamiklerini kökten değiştirerek oyuncuların daha içgüdüsel ve doğal bir şekilde yönlendirilmesine olanak tanıyor. iPhone dar alanlarda da mükemmel performans sergiliyor: “Bir kameranın giremeyeceği kadar dar alanlara girebilirsiniz.”

Bu mekansal uyum yeteneği, özellikle de samimi sahneler veya sıkışık ortamlar için değerli olan yeni yaratıcı olanaklar sunuyor.

Besson, iPhone’lardaki “zoom” yetersizliğine değindi

Ünlü yönetmen Luc Besson tüm coşkusuna rağmen sınırlamalar konusunda net bir görüşe sahip: “Zoom yok, yapamayacağınız birçok şey var.”

Değişken optik zoom eksikliği, iPhone Pro artık birkaç sabit odak uzaklığı sunsa da geleneksel sinematografik ekipmanlarla arasındaki temel farklardan biri olmaya devam ediyor.

Fakat yine de Fransız yönetmen bu kısıtlamaları kabul ederek “İkisinden de gerçekten keyif alıyorum” diyor.

Son olarak Apple, 9 Eylül Salı günü iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesini piyasaya duyurmayı planlıyor.