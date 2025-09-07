Lansmanı beklemeye gerek kalmadı: iPhone 17 modellerinin tüm gizemi ortaya döküldü

Güney Koreli bir sağlayıcıdan gelen rapor, iPhone 17 ailesinin teknik özelliklerini erkenden ortaya çıkardı.

9 Eylül'de tanıtılacak akıllı telefonlar, iddialı yetenekleriyle günler önce karşımıza çıkmış oldu.

"Pro" modellerinde buhar odası soğutma sistemi yer alması beklenirken, 12 GB'a kadar RAM kapasitesi seçenekleri sunulacak.

Apple, 9 Eylül’deki Awe Dropping adlı lansman etkinliğinde yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını piyasaya sunacak. Güney Koreli bir sağlayıcının raporundan ortaya çıkan ve Jukanlosreve tarafından internette paylaşılan yeni raporlar, merakla beklenen iPhone 17 modelleri ile ilgili akıllarda soru işareti bırakan tüm ayrıntıları ortadan kaldırıyor.

Gelen son bilgiler, her biri net bir kimliğe sahip dört cihazdan oluşan bir ürün ailesini tanımlıyor. Temel model iPhone 17, ultra ince tasarıma sahip yeni iPhone 17 Air ve iki amiral gemisi modeli iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max için geri sayım başlamış durumda.

Apple, temel ihtiyaçları ve maksimum performans arayışını karşılayan bir seriyle her tüketici profili için net bir seçim sunuyor. Göz alıcı tasarıma sahip olacak ve yüksek performansıyla öne çıkacak bu cihazlar, kalabalık bir kitle tarafından heyecanla bekleniyor.

Peki ya iPhone 17 ailesinden neler bekleniyor? Ortaya çıkan raporları bir araya getirerek, seride yer alacak telefonların teknik özelliklerini sizler için tek tek anlattık. İşte ayrıntılar…

iPhone 17 ve iPhone 17 Air özellikleri (muhtemel)

Temel iPhone 17 modeli, yeni A19 işlemci ve 8 GB RAM ile donatılacak. Mevcut iPhone 16’nın halefi olarak karşımıza çıkacak. Kamera tarafında 12 MP ultra geniş sensörle çevrili 48 MP ana sensöre sahip çift arka lens yer alacak.

Tüm seride ortak olan yeni bir özellik, gelişmiş selfie ve görüntülü arama kalitesi için 24 MP’ye ulaşan ön sensörü olacak. Enerji tüketimi, verimliliği çip ve yazılım optimizasyonlarıyla en üst düzeye çıkarılacak olan 3.600 mAh bataryaya dayanacak.

iPhone 17 Air fiziksel boyutlarıyla öne çıkacak. Cihaz sadece 5,5 mm kalınlığında ve 145 gram ağırlığında olacak. 6,6 inç 120 Hz ProMotion ekran ve tek bir 48 MP arka kamera sunulacak.

Ortaya çıkan raporlar A19 çipine işaret ediyor. 2.800 mAh bataryaya sahip olan cihaz, güç tüketimini yönetmeye yardımcı olması gereken bir unsur olan Apple’ın C1 modemini bünyesinde barındıracak.

iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max özellikleri (muhtemel)

Amiral gemisi iPhone 17 Pro ve Pro Max sürümleri, hem dahili hem de harici iyileştirmelerle Apple’ın sunduğu ürünlerin en üst seviyesini temsil edecek. Her iki model de 12 GB RAM ve 1 TB’a kadar çıkan depolama seçenekleriyle desteklenen 6 çekirdekli GPU’lu güçlü A19 Pro çipini kullanacak.

Yeni modellerin en ilginç yeniliklerden biri, yoğun iş yükleri altında bile istikrarlı performans sağlamak için tasarlanmış yeni bir buhar odası soğutma sisteminin tanıtılması olacak. 6,3 inç Pro modeli ve Pro Max, belirtilmemiş olası farklılıklar olsa da üçlü kamera kurulumunu paylaşacak.

İkisi arasındaki temel fark pil kapasitesinde yatacak. Pro modelinde 3.700 mAh bir ünite bulunurken, Pro Max sürümü daha uzun pil ömrü sağlamak için tasarlanmış 5.000 mAh kapasite karşımıza çıkacak.

Elbette ki şimdilik bunların yalnızca birer söylentiden isabet olduğunu da eklemekte fayda var. Resmi bilgiler için her halükarda 9 Eylül’deki Awe Dropping sunumunu beklememiz gerekecek.

Son olarak iPhone 17 serisinin özellikleri ve fiyatı ile ilgili yakın zamanda bir sızıntı raporuyla daha karşılaşmıştık. Öte yandan serinin “Pro” modellerinin daha küçük bir Dinamik Ada tasarımına sahip olacağı da ortaya çıkmıştı.