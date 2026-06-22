Epic Games Store’da %95’e varan büyük indirim: İşte öne çıkan oyunlar

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Epic Games Store'da yüzde 95'e varan "Epic İndirimleri" fırsatları başladı.

Kampanya kapsamında Battlefield ve Star Wars gibi popüler serilerde fiyatlar bütçe dostu hale getirildi.

Oyunseverlerin 2 Temmuz 2026 tarihine kadar kampanyadan yararlanması mümkün.

Epic Games Store “Epic İndirimleri” fırsatlarını başlattı. Yüzde 95’e varan cazip fiyat avantajları resmen oyunseverlere sunuldu. Böylelikle çok sayıda popüler oyunda fiyatlar adeta dibe çekildi.

PC oyuncuları için heyecan uyandıran bu fırsat, Electronic Arts imzalı Battlefield ve Star Wars gibi popüler seriler de dahil olmak üzere geniş bir kataloğa ev sahipliğinde bulunuyor. Siz de bu fırsattan yararlanarak AAA oyunları bütçe dostu fiyatlarla kütüphanenize indirebilirsiniz. İşte kampanyanın öne çıkan oyunları…

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Epic Games indirimlerinde kaçırılmayacak oyunlar

Epic Games Store platformunda başlayan “Epic İndirimleri” fırsatlarında öne çıkan oyunları sizler için bir araya getirdik. Listede Battlefield serisine ait oyunlarda yüzde 95’e varan indirimler göze çarpıyor.

Battlefield 2042 gibi modern oyunların yanı sıra ayrıca Battlefield 1 ve Battlefield 4 gibi serinin klasikleşmiş oyunlarında da cazip fiyatlar karşımıza çıkıyor.

Benzer bir şekilde Star Wars hayranları için de kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Star Wars Outlaws fiyatı 1.749 TL’den 524,70 TL’ye düşerken, STAR WARS Jedi: Fallen Order ise 27,99 TL fiyat etiketiyle dikkat topluyor.

Yarış tutkunlarının gözdesi Need for Speed Heat Deluxe Edition ise 2.599 TL yerine 259,99 TL fiyatıyla listeleniyor. Titanfall 2: Ultimate Edition oyunu 161,99 TL ve Overcooked! 2 – Gourmet Edition ise 22,50 TL’den listeleniyor.

Epic Games Store “Epic İndirimleri” fırsatlarında öne çıkan oyunları sizlere derledik. İşte kaçırılmaması gereken o yapımlar:

Oyun adı İndirim Normal fiyatı İndirimli fiyatı STAR WARS™ Battlefront™ II: Celebration Edition -75% ₺279,99 ₺69,99 Sherlock Holmes Chapter One Deluxe Edition -90% ₺2.450,00 ₺245,00 Battlefield™ 1 Revolution -95% ₺1.499,99 ₺74,99 Star Wars Outlaws -70% ₺1.749,00 ₺524,70 Need for Speed™ Heat Deluxe Edition -90% ₺2.599,99 ₺259,99 Battlefield V Definitive Edition -95% ₺499,99 ₺24,99 Clair Obscur: Expedition 33 – Deluxe Edition -20% ₺960,00 ₺768,00 Battlefield 4™ Premium Sürüm -95% ₺1.499,99 ₺74,99 Dying Light Definitive Edition -80% ₺984,00 ₺196,80 WRC 10 – Deluxe Edition -90% ₺177,00 ₺17,70 Star Wars Outlaws Ultimate Edition -70% ₺3.249,00 ₺974,70 The Legend of Khiimori -20% ₺1.200,00 ₺960,00 STAR WARS Jedi: Fallen Order Standart Sürüm -90% ₺279,99 ₺27,99 Overcooked! 2 – Gourmet Edition -75% ₺90,00 ₺22,50 Docked -20% ₺999,00 ₺799,20 Star Wars Outlaws Gold Edition -70% ₺2.749,00 ₺824,70 Need for Speed™ Most Wanted -75% ₺719,99 ₺179,99 MotoGP™26 -30% ₺2.579,00 ₺1.805,30 Battlefield™ 2042 -95% ₺599,99 ₺29,99 Battlefield™ 2042 Elite Edition -95% ₺1.599,99 ₺79,99 Sherlock Holmes The Awakened – Premium Sürüm -90% ₺2.200,00 ₺220,00 STAR WARS Jedi: Fallen Order Deluxe Sürüm -90% ₺349,99 ₺34,99 Titanfall™ 2: Ultimate Edition -85% ₺1.079,99 ₺161,99 Need for Speed™ Deluxe Edition -75% ₺1.079,99 ₺269,99 Sonic Racing: CrossWorlds -50% ₺2.499,00 ₺1.249,50 Sonic Racing: CrossWorlds Digital Deluxe Sürümü -50% ₺3.149,00 ₺1.574,50 STAR WARS™ Battlefront™ Ultimate Sürümü -75% ₺129,00 ₺32,25 Sifu Digital Deluxe Edition -75% ₺451,00 ₺112,75 EA STAR WARS™ TRIPLE BUNDLE -80% ₺599,99 ₺119,99 Two Point Museum -33% ₺1.049,00 ₺702,83 Need for Speed™ Hot Pursuit Remastered -80% ₺1.079,99 ₺215,99 HOT WHEELS UNLEASHED™ -85% ₺1.399,00 ₺209,85 Need for Speed™ Payback – Deluxe Edition -70% ₺1.079,99 ₺323,99 Sonic Frontiers -55% ₺2.149,00 ₺967,05 REMATCH – ELITE EDITION -50% ₺1.000,00 ₺500,00 Dead Space™ 3 -80% ₺719,99 ₺143,99 Need for Speed™ Rivals: Complete Edition -50% ₺719,99 ₺359,99 STAR WARS™: Squadrons -90% ₺279,99 ₺27,99 Star Wars Outlaws Deluxe Edition -70% ₺2.249,00 ₺674,70 Sonic X Shadow Generations Digital Deluxe Edition -70% ₺1.949,00 ₺584,70 SONIC X SHADOW GENERATIONS -70% ₺1.599,00 ₺479,70 Sherlock Holmes The Awakened – Deluxe Sürüm -90% ₺2.000,00 ₺200,00 HOT WHEELS UNLEASHED™ – Game of the Year Edition -85% ₺2.799,00 ₺419,85 Vampire: The Masquerade – Swansong PRIMOGEN Edition -90% ₺199,00 ₺19,90 Dying Light: The Beast Deluxe Edition -25% ₺2.008,00 ₺1.506,00

Epic Games Store “Epic İndirimleri” kampanyasında yer alan tüm oyunları incelemek için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Son olarak bu kampanyanın 2 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edeceğini hatırlatmak isteriz.

Dipnot: Bu içerik herhangi bir şekilde reklam içermemektedir. Yalnızca oyunseverleri bilgilendirmek amacıyla paylaşılmıştır.