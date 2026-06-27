Five Nights at Freddy’s yan oyunu POPGOES Arcade bugün Steam’de ücretsiz oldu

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Steam, Five Nights at Freddy’s evrenine dayanan POPGOES Arcade'i bugün ücretsiz yaptı.

Popüler RPG ve strateji oyunu 28 Haziran Pazar günü saat 21:00'e kadar bedava indirilebiliyor.

Oyunun normal fiyatı 4.99 dolar (yaklaşık 230 TL) olarak listeleniyor.

Five Nights at Freddy’s evreninin bir parçası olan POPGOES Arcade oyunu bugün Steam platformunda ücretsiz oldu. Strateji RPG türündeki popüler oyuna şu anda herhangi bir ücret ödemeden sahip olmanız mümkün.

Oyun aslında ilk bakışta yalnızca basit bir RPG gibi görünse de sırlar ve gizemlerle dolu bir hikayeye sahip. Şu anda Steam’de ücretsiz olarak sunulan POPGOES Arcade, oyuncular tarafından 28 Haziran Pazar günü saat 21:00’e kadar bedava bir şekilde edinilebilir.

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Bu tarihten sonra oyun normal fiyatına dönecek. Bilmeyenler için POPGOES Arcade’in fiyatı 4.99 dolar (yaklaşık 230 TL) olarak listeleniyor. Bu bağlantıya tıklayarak oyunun Steam sayfasına ulaşabilirsiniz.

POPGOES Arcade konusu

POPGOES Arcade, Scott Cawthon tarafından üretilen ve “Fazbear Fanverse Initiative” girişiminin bir parçası olarak hayranlar tarafından geliştirilen, Five Nights at Freddy’s’in resmi bir yan serisi olarak lanse ediliyor.

POPGOES Arcade’de iki RPG macerası bulunuyor. Bunlar POPGOES: The Dead Forest ve POPGOES and The Machinist olarak karşımıza çıkıyor.

Bu eğlenceli, renkli ve gizemli maceralar sizi Popgoes adlı gelincik ve Manora adlı fare gibi yeni karakterlerle tanıştıracak. Oyun ayrıca Chica adlı tavuk ve Foxy adlı korsan gibi klasik FNAF karakterlerini de içerecek.

POPGOES Arcade oyununun konusu Steam’de şu şekilde özetleniyor:

“Bu retro tarzı RPG macerasında ormanın yozlaşmış hayvanlarıyla savaşın, değerli eşyalar ve yetenekler toplayın ve dünyayı İKİ KEZ kurtarın! Five Nights at Freddy’s korku oyunu serisinin resmi bir yan ürünü olarak, tanıdık karakterler, bir sürü sır ve belki de biraz korku bekleyebilirsiniz…”

POPGOES Arcade sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows Vista ya da daha yeni bir işletim sistemi

İşlemci: Çift çekirdekli 2.0 GHz çip

Bellek: 2 GB RAM

Ekran kartı: Minimum 512 MB’lık ekran kartı

DirectX: Sürüm 9.0

Depolama alanı: 200 MB boş alan