Epic Games Store toplam 658 TL’lik iki oyunu ücretsiz veriyor

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Epic Games Store bu hafta iki ücretsiz oyun hediye ediyor.

Kampanya dahilindeki iki oyun da kalıcı olarak kütüphanelere eklenebiliyor.

Normal değeri 658 TL olan Tattoo Tycoon ve Nova Lands bir hafta boyunca bedava listeleniyor.

Epic Games Store bu hafta iki ücretsiz oyun hediye ediyor. Steam rakibi platform, kütüphanesini genişletmek isteyen oyunseverler için toplam değeri 658 TL olan Tattoo Tycoon ve Nova Lands’i bedava bir şekilde sunuyor. Siz de hemen bu fırsattan yararlanabilirsiniz.

Epic’e gelen yeni ücretsiz oyunlar, işletme ve otomasyon simülasyonu deneyimlerine ev sahipliği yapıyor. Bir hafta boyunca devam eden kampanyada kütüphanenize ekleyeceğiniz yapımlar tamamen kalıcı olarak hesabınızda kalıyor. İşte detaylar…

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Tattoo Tycoon

“Bir dövme sanatçısı ol ve tamamen kendine ait bir salon işlet. İlginç müşterilerin için mükemmel dövme tasarımları seç ve onların muğlak fikirlerini vücut sanatının baş yapıtlarına dönüştür. Samimi bir stüdyo ile başla ve şehrin birçok bölgesinde şubesi olan bir zincir kur.”

Tattoo Tycoon’un normal fiyatı 459 TL olarak karşımıza çıkıyor. Oyun 16 Temmuz akşamına kadar herhangi bir ücret ödemeden indirilebiliyor. Bu bağlantıya tıklayarak oyunun Epic Games Store sayfasına ulaşabilirsiniz.

Tattoo Tycoon sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i5 / AMD FX-6300

Intel Core i5 / AMD FX-6300 RAM: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran kartı: GeForce GTX 760 2GB

GeForce GTX 760 2GB Depolama alanı: 3 GB kullanılabilir alan

Nova Lands

“Nova Lands fabrika kurma, keşif ve ada yönetimi içeren bir oyundur. Keşfedin, savaşa katılın ve endüstrinizi otomatikleştirin. Bulunduğunuz gezegen gizemlerle, yaratıklarla, insanlarla ve yapılacak şeylerle dolu. Yıldızlar arasındaki yeni evinize hoş geldiniz!”

Normal fiyatı 199 TL olan Nova Lands de 16 Temmuz’a kadar bedava listeleniyor. Bu bağlantıya tıklayarak oyunun resmi Epic Games Store sayfasına ulaşabilir ve oyunu indirebilirsiniz.

Nova Lands sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 veya üzeri

Windows 7 veya üzeri İşlemci: Intel Core 2 Duo E6320 (2*1866) veya eşdeğeri

Intel Core 2 Duo E6320 (2*1866) veya eşdeğeri RAM: 2 GB RAM

2 GB RAM Ekran kartı: GeForce 7600 GS (512 MB) veya eşdeğeri

GeForce 7600 GS (512 MB) veya eşdeğeri Depolama alanı: 500 MB kullanılabilir alan