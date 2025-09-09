Keanu Reeves, Cyberpunk 2 için yeşil ışık yaktı

Keanu Reeves, Cyberpunk 2077'nin devam projesinde de yer almak istediğini söyledi.

Popüler oyunda "Johnny Silverhand" karakterine hayat veren aktör, yeni projede rol almak için heyecanını gizleyemedi.

CD Projekt Red tarafından geliştirme aşamasında olan projenin şu anda ön prodüksiyon aşamasında olduğu biliniyor.

Ünlü Hollywood yıldızı Keanu Reeves, IGN’e Cyberpunk 2 oyununa Johnny Silverhand olarak geri dönmek istediğini açıkladı. Tecrübeli oyuncunun canlandırdığı karakter, oyundaki en karizmatik kahramanlardan biri olarak biliniyor.

Cyberpunk 2077 duyurusunda önemli bir yer tutan ve oyunseverleri oldukça heyecanlandıran Reeves, merakla beklenen devam oyununda da yer almak istediğini söyledi. The Matrix ve John Wick gibi popüler sinema filmi serileriyle tanınan yıldız oyuncu, Silverhand’i tek oyunluk bir karakter olmaktan çıkarıp, belki de uzun yıllar boyunca devam edecek bir anlatının ayrılmaz parçalarından biri haline getirmeyi hayal ediyor.

Johnny Silverhand karakteri yeni oyunda da karşımıza çıkabilir

Cyberpunk 2077’nin devam oyunu Mayıs 2025’te ön prodüksiyona girdi. CD Projekt RED ekibi o zamandan beri projeye dair çok az detay paylaştı. Oyunla alakalı tek somut bilgi, projenin çıkışının en az dört yıl süreceği olarak biliniyor. Yani halen önümüzde yeni oyun ile tanışmak için uzun bir süre var gibi görünüyor.

Keanu Reeves, IGN’e verdiği röportajda “Good Luck” filminin tanıtımını yaparken Cyberpunk 2077’nin devam oyunu hakkında da yorum yaptı. Kendisine Johnny Silverhand rolünü yeniden canlandırmak isteyip istemediği soruldu. Tecrübeli aktör, unutulmaz hikayeye geri dönmeyi çok istediğini söyledi.

Reeves’in cevabıyla birlikte, The Matrix’in Neo’sunun Cyberpunk 2’de Johnny Silverhand olarak yeni bir maceraya çıkıp çıkmayacağına karar vermek artık geliştiricilere kalmış gibi duruyor. Fakat Ne yazık ki oyunla ilgili detaylar şu anda oldukça yetersiz durumda. Özellikle de hikaye açısından ne ile karşılaşacağımız şimdilik tümüyle belirsiz.

Cyberpunk 2’den neler bekleniyor?

Cyberpunk evreninin orijinal yaratıcısı Mike Pondsmith’in bir hatası sonucu, Cyberpunk 2’de “Chicago” haritasının da yer alacağı ortaya çıktı. Aynı zamanda stüdyo, Night City’nin yeni oyunda da var olacağını doğruladı.

CD Projekt RED’de Kıdemli Senarist ve Koordinatör olan Magda Zych’in Gaming Bolt’a verdiği röportaja göre yeni Cyberpunk oyununun mutlaka Night City’de geçmesi gerekmiyor. Zira hikaye “süper kapitalizmin geliştiği herhangi bir yerde” geçebilir:

“Cyberpunk yaratıcısı Mike Pondsmith’in dediği gibi, bir tür olarak cyberpunk, bir ırk olarak dikkatli olmazsak neler olabileceğine dair bir tür uyarı niteliğinde. O kadar da soyut bir bilim kurgu fikri değil. Bence bu tür bir hikaye, süper kapitalizmin gelişip toplumların çöküşüne yol açtığı her yerde yaşanabilir. Night City, gerçek veya hayali, diğer tüm şehirler gibi bir yer…”

Oyunun şu anda Project Orion adını taşıdığı biliniyor. Ayrıca projenin ilk oyun ve DLC paketinde çalışan birkaç kişiden oluşan, Kuzey Amerika’da yeni kurulan bir ekip tarafından Unreal Engine 5 kullanılarak geliştirileceği bilgisi de mevcut.

Yakın zamanda 60’tan fazla geliştirici The Witcher 4, Cyberpunk 2 ve diğer projeler üzerinde çalışmak üzere CD Projekt Red’e katıldı. Stüdyonun geliştirme aşamasında birkaç önemli oyunu var. Fakat şimdilik hiçbiri çıkış tarihine yakın bir durumda değil.