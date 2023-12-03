Cyberpunk 2077 2.1 güncellemesi ile metro sistemi geliyor

REDStreams yayınında hayranları karşısına çıkan dünyaca ünlü oyun şirketi CD Projekt RED, Cyperpunk 2077 oyununa metro sistemi ekleneceğini açıkladı. Bir süredir ortalıkta dolaşan iddiaları doğrulayan stüdyo, bu yeni ulaşım seçeneğinin kullanıcılar için oldukça işlevsel bir yapıya sahip olacağını ifade etti. Metro sisteminin uygulanması zor bir özellik olduğunu vurgulayan ekip, merakla beklenen özelliği 5 Aralık tarihinde piyasaya çıkacak 2.1 güncellemesi ile birlikte oyuncularla buluşturacak.

Cyberpunk 2077 oyuncularına sunulacak yeni metro ile ulaşım seçeneğinin ilk detayları belli oldu. Ortaya çıkan bilgilere göre sistem, beş farklı hat üzerinden faaliyet gösterecek. Metronun birbirine bağlı olan 19 istasyondan oluşacağı ifade edilirken, oyuncuların hikayede ilerleme kaydettikçe sistemin kilidinin açılacağı aktarılıyor.

Cyberpunk 2077, Night City’de metro ile ulaşım sunacak

CD Projekt RED’den gelen açıklamaya göre çok yakında oyuna eklenecek olan yeni seyahat seçeneği, hızlı bir ulaşım yöntemi olarak öne çıkacak. Öte yandan bu seçenek, kullanıcılar arasında yeni bir etkileşim alanı olarak da ifade ediliyor.

Metro ile seyahat etmek isteyen oyuncular için 2.1 güncellemesi üzerinde çalışmaya devam eden Cyberpunk 2077 geliştiricileri, aynı zamanda kullanıcılara taşınabilir radyolar da sunacak. Bu sayede oyuncuların araba ya da motosiklete binmeye ihtiyacı kalmadan sevdikleri radyo istasyonları arasında dolaşmalarına ve oyun esnasında keyifli bir müzik molasına imkan tanıyacak.

Cyberpunk 2077 2.1 güncellemesiyle birçok yenilik eklenecek

Cyberpunk 2077, 5 Aralık tarihinde yayınlanacak yeni 2.1 güncellemesi ile birlikte metro sisteminin yanı sıra kullanıcılara bir dizi başka özellik daha sunacak. Kullanıcıların tamamlanmış yarış müsabakalarını yeniden oynamalarına imkan tanınacak. Öte yandan Porsche gibi yeni üst düzey otomobil seçenekleri eklenecek. Motosikletler için yeni savaş seçeneklerine ev sahipliği yapacak güncellemede ayrıca bazı küçük iyileştirme ve hata düzeltmelerine de yer verilecek.

Yeni güncellemede oyuncular, anlatım tercihlerine daha iyi tepkiler veren çete üyeleriyle karşılaşacak. Bununla birlikte otoyol sisteminin de yeniden tasarlanacağı ifade ediliyor. Ayrıca güncelleme, bazı önemli erişilebilirlik seçeneklerini de bünyesinde taşıyacak. Renk körü bireyler için yeni filtreler sunacak oyunda son olarak yeni altyazı ayarları, nişan yardımı ve kamera hareketleri gibi noktalarda kritik iyileştirmelerde bulunulacak.