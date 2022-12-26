Cyberpunk 2077 için özel bir yılbaşı modu yayınlandı

Cyberpunk 2077 oyunu tüm dünyada büyük bir ilgi görüyor. CD Projekt Red şirketi tarafından yayınlanan açık dünya ve rol yapma temalı oyun, Adam Badowski yönetmenliğinde Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Google Stadia, Xbox One ve Xbox Series X/S platformlarında yayınlandı. Mike Pondsmith’in yaratıcılığını üstlendiği oyunda Matrix ve John Wick serileriyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Keanu Reeves başrol üstleniyor.

2022 Steam Ödülleri’nde Aşk ile Devam Ettirilen Oyun dalında aday gösterilen Cyberpunk 2077, şimdiye kadar pek çok mod ile karşımıza çıktı. Günümüzden yaklaşık 50 yıl sonrasını konu alan oyun, bu modlarda ne yazık ki özel gün ve tatillere hiçbir zaman yer vermedi. Kimi oyuncular şirketin bu tutumunun, distopik bir yakın gelecekte tatil günü kutlamalarının sona ereceğinden kaynaklandığını iddia etse de geliştirici ekip bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak şimdi çok sayıda oyuncunun hayalini kurduğu o mod nihayet yayınlandı.

Night City sakinleri yeni yıla rengarenk giriyor

NexusMods’ta yayınlanan Merry Christmas modu ile birlikte Cyberpunk 2077 oyununa yılbaşı teması eklendi. Gigil adlı bir kullanıcının hazırlamış olduğu bu mod, eğlence dolu rengarenk aksesuarlarla karşımıza çıktı. Distopik bir cehennemde dahi yeni yılı keyifle kutlayabileceğinizi gözler önüne seren modda, Night City sakinlerinin birbirinden heyecan verici özel detaylarla karşılaşacağı belirtiliyor.

‘Mutlu Noeller’ başlığı altında yayınlanan yeni Cyberpunk 2077 modu ile gelen yenilikler arasında Noel ağaçları, Noel Baba şapkaları, rengarenk çoraplar, minik süsler, hediyeler, süslemeler, fiyonklar, renk geyiği ve kar taneleri ile süslenmiş kupalar, kardan adam şapkaları ve daha birçok keyifli aksesuar yer alıyor.

Cyberpunk 2077 fiyatı indirime girdi

Steam yeni yıl indirimleri devam ediyor. Valve şirketinin sahibi olduğu popüler oyun platformu, 5 Ocak 2023 tarihine kadar Cyberpunk 2077 satın almak isteyen kullanıcılar için cazip bir teklif sunuyor. PC platformunda normalde 249 TL karşılığında satılan oyun, yüzde 50 indirimle 124,50 TL’ye satılmaya başlandı.

Epic Games Store’da da yılbaşı indirimleri sürüyor. Tıpkı Steam’de olduğu gibi, yine 5 Ocak 2023’e kadar Cyberpunk 2077’yi 124,50 TL’den satın alarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: 64-bit Windows 7 veya 64-bit Windows 10

64-bit Windows 7 veya 64-bit Windows 10 DirectX sürümü: DirectX 12

DirectX 12 İşlemci: Intel Core i5-3570k or AMD FX-8310

Intel Core i5-3570k or AMD FX-8310 Bellek: 8GB

8GB Ekran kartı: Nvidia GTX 780 3GB or AMD Radeon RX 470

Nvidia GTX 780 3GB or AMD Radeon RX 470 Depolama: 70 GB HDD (SSD tavsiye edilen)

Önerilen sistem gereksinimleri: