Opera GX için ücretsiz Cyberpunk 2077 modu sunuldu

İlk olarak 2019 yılında piyasaya sunulan oyuncu odaklı internet tarayıcısı Opera GX, her geçen gün yeni özelliklerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Oyunseverler için birçok ilgi çekici fonksiyona ev sahipliği yapan program; halihazırda RAM/CPU sınırlama, Twitch entegrasyonu, ücretsiz VPN hizmeti, reklam engelleme aracı ve özel temalar gibi çeşitli ayrıcalıklar sunuyor.

Şirketten gelen son bilgilere göre Opera GX, CD Projekt Red tarafından geliştirilen ve dünya çapında büyük bir popülarite yakalamayı başaran Cyberpunk 2077 oyunu için resmi bir moda sahip oldu. Artık internet tarayıcınızı açtığınız zaman Night City manzarası ve oyuna ilişkin eşsiz detaylarla karşılaşmanız mümkün.

Cyberpunk 2077 temalı Opera GX modu neler sunuyor?

Opera GX için gelen yeni Cyberpunk 2077 modu, popüler CD Projekt Red oyununun hayranları için oldukça ilgi çekici ögeler barındırıyor. Sunulan içerik paketinde Night City’den nefes kesen manzaralar ve oyunun atmosferini hissettiren keyifli detaylar tarayıcıda bulunuyor.

Kullanıcıların tamamen ücretsiz bir şekilde indirme şansına sahip olabilecekleri bu özel mod, oyunun temasına uygun olarak bir dizi özelleştirme seçeneğine ev sahipliği yapıyor. Bunlar arasında canlı duvar kağıtlarından özel temalara, ses efektlerinden atmosferi artıran diğer unsurlara kadar birçok ayrıcalık yer alıyor.

“CD PROJEKT RED ve Opera GX’in ücretsiz resmi Cyberpunk 2077 tarayıcı moduyla kendinizi Night City’ye kaptırın” sloganıyla karşımıza çıkan özel Cyberpunk 2077 modunda şu özelleştirme fırsatları bulunuyor:

Günün her saatine özel parlaklık, renk ve görsel efektler sunan Quadra Turbo-R V-Tech

Night City’de V’nin yer aldığı canlı duvar kağıdı

Night City’nin yağmurlu, depresif ve renkli neon ışıklarla kaplı atmosfer görüntüleri

PC RGB aydınlatması için Logitech, Razer, Asus ve Corsair ürünleriyle uyumlu bir şekilde çalışan özel temalar

Daha sürükleyici bir deneyime kapı aralamak adına Cyberpunk 2077 temalı özel arka plan müziği, klavye ve fare sesleri

Şu anda Opera GX’te GX Store platformu üzerinden bedava olarak indirebileceğiniz Cyberpunk 2077 özelleştirme paketi, Opera’nın oyun odaklı internet tarayıcısı için ilk resmi oyun işbirliği olarak lanse ediliyor. İddialara göre şirket, gelecekte buna benzer daha fazla hamlede bulunarak işbirliklerini genişletecek.

Peki ya siz Cyberpunk 2077 temalı Opera GX özelleştirme paketini nasıl buldunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.