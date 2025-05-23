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    Steam’den CD Projekt RED oyunları için yüzde 90’a varan indirim fırsatı

    Steam platformu CD Projekt RED tarafından yayınlanan oyunlar için yüzde 90'a varan indirim fırsatını duyurdu.
    CD Projekt RED
    • CD Projekt RED oyunları Steam platformunda yüzde 90'a varan indirimle listeleniyor.
    • Kullanıcılar 25 Mayıs Pazar gününe kadar bu kampanyadan yararlanabilecek.
    • Öne çıkan fırsatlar arasında Cyberpunk 2077, The Witcher 3: Wild Hunt, Drake Hollow ve The Witcher Trilogy gibi oyunlar yer alıyor.

    Popüler oyun platformu Steam, CD Projekt RED tarafından dağıtılan tüm oyunları PC’ye getiren yeni bir kampanya başlattı. Biz de bu kampanya kapsamında yüzde 90’a varan indirimlerle öne çıkan oyunlardan bazılarını sizler için seçtik. Mevcut fırsatlar arasında Cyberpunk 2077, The Witcher 3: Wild Hunt, Drake Hollow ve The Witcher Trilogy gibi sevilen oyunlar yer alıyor.

    Bu oyunlar 22 Mayıs’a kadar özel indirimlerle satışa sunulacak. Koleksiyonu tamamlamak ve uzun zamandır oynamak istediğiniz oyunları satın almak için bu oyunlardaki promosyonlardan yararlanmak harika bir fırsat olabilir. İşte Steam’de yer alan kampanyaya dair merak edilen tüm ayrıntılar…

    CD Projekt RED indirimli oyunlar listesi

    Steam platformunda başlayan kampanya ile birlikte CD Projekt RED stüdyosu tarafından yayınlanan oyunlar avantajlı cazip fiyatlarla listeleniyor. Yüzde 90’a varan indirim avantajında öne çıkan yapımlar şu şekilde sıralanıyor:

    Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
    Cyberpunk 2077 44,99 dolar 17,99 dolar
    Cyberpunk 2077: Ultimate Edition 62,08 dolar 32,06 dolar
    Drake Hollow 22,49 dolar 5,62 dolar
    Thronebreaker: The Witcher Tales 14,99 dolar 2,99 dolar
    The Witcher Trilogy 47,22 dolar 5,79 dolar
    The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition 37,99 dolar 7,59 dolar
    The Witcher 3: Wild Hunt 29,99 dolar 2,99 dolar
    The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition 14,99 dolar 2,24 dolar
    The Witcher: Enhanced Edition Director’s Cut 7,49 dolar 1,12 dolar

    Cyberpunk 2077’den The Wither serisine, Drake Hollow’dan Thronebreaker’a ilgi çekici CD Projekt RED oyunları için kaçırılmayacak bu fırsattan sizler de yararlanabilirsiniz.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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