Steam’den CD Projekt RED oyunları için yüzde 90’a varan indirim fırsatı

CD Projekt RED oyunları Steam platformunda yüzde 90'a varan indirimle listeleniyor.

Kullanıcılar 25 Mayıs Pazar gününe kadar bu kampanyadan yararlanabilecek.

Öne çıkan fırsatlar arasında Cyberpunk 2077, The Witcher 3: Wild Hunt, Drake Hollow ve The Witcher Trilogy gibi oyunlar yer alıyor.

Popüler oyun platformu Steam, CD Projekt RED tarafından dağıtılan tüm oyunları PC’ye getiren yeni bir kampanya başlattı. Biz de bu kampanya kapsamında yüzde 90’a varan indirimlerle öne çıkan oyunlardan bazılarını sizler için seçtik. Mevcut fırsatlar arasında Cyberpunk 2077, The Witcher 3: Wild Hunt, Drake Hollow ve The Witcher Trilogy gibi sevilen oyunlar yer alıyor.

Bu oyunlar 22 Mayıs’a kadar özel indirimlerle satışa sunulacak. Koleksiyonu tamamlamak ve uzun zamandır oynamak istediğiniz oyunları satın almak için bu oyunlardaki promosyonlardan yararlanmak harika bir fırsat olabilir. İşte Steam’de yer alan kampanyaya dair merak edilen tüm ayrıntılar…

CD Projekt RED indirimli oyunlar listesi

Steam platformunda başlayan kampanya ile birlikte CD Projekt RED stüdyosu tarafından yayınlanan oyunlar avantajlı cazip fiyatlarla listeleniyor. Yüzde 90’a varan indirim avantajında öne çıkan yapımlar şu şekilde sıralanıyor:

Cyberpunk 2077’den The Wither serisine, Drake Hollow’dan Thronebreaker’a ilgi çekici CD Projekt RED oyunları için kaçırılmayacak bu fırsattan sizler de yararlanabilirsiniz.

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