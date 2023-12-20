Birleşik Krallık’ın Oscar Ödülleri olarak anılan Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA), 2023’ün en iyi 60 oyunu seçkisini yayınladı. 2023 yılının sonlarına gelmemizle birlikte kısa süre önce Metacritic yılın en kötü oyunlarını duyururken, şimdi ise BAFTA’nın listesinde yıla damgasını vuran bağımsız oyunlardan büyük bütçelerle hazırlanmış birbirinden kaliteli AAA oyunlara yer veriliyor. Metacritic’ten farklı olarak ise BAFTA’da 10 değil, 60 oyuna yer veriliyor.

Yıla damgasını vuran oyunları bir araya getiren BAFTA, bu noktada yalnızca 2023 yılı oyunlarıyla sınırlı kalmayarak aynı zamanda çok oyunculu oyunlar başta olmak üzere zaman içinde geliştiricilerden destek ve güncellemeler almaya devam eden oyunlara da alan açıyor. Alan Wake 2, Marvel’s Spider-Man 2, Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077 ve Call of Duty: Modern Warfare 3 gibi popüler oyunlar da listede büyük bir dikkat topluyor.

BAFTA’ya göre 2023’ün en iyi 60 oyunu

BAFTA, 2023’ün en iyi 60 oyunu ile karşımıza çıktı. Aşağıda yer alan listenin herhangi bir şekilde önem sırası yansıtmadığı, listenin alfabetik sırayla hazırlandığı vurgulanıyor. Hazırlanan listede 1.200’ün üzerinde oyun endüstrisinde yer alan isimlerden oy toplandığı belirtiliyor. İşte o oyunlar…