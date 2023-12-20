Birleşik Krallık’ın Oscar Ödülleri olarak anılan Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA), 2023’ün en iyi 60 oyunu seçkisini yayınladı. 2023 yılının sonlarına gelmemizle birlikte kısa süre önce Metacritic yılın en kötü oyunlarını duyururken, şimdi ise BAFTA’nın listesinde yıla damgasını vuran bağımsız oyunlardan büyük bütçelerle hazırlanmış birbirinden kaliteli AAA oyunlara yer veriliyor. Metacritic’ten farklı olarak ise BAFTA’da 10 değil, 60 oyuna yer veriliyor.
Yıla damgasını vuran oyunları bir araya getiren BAFTA, bu noktada yalnızca 2023 yılı oyunlarıyla sınırlı kalmayarak aynı zamanda çok oyunculu oyunlar başta olmak üzere zaman içinde geliştiricilerden destek ve güncellemeler almaya devam eden oyunlara da alan açıyor. Alan Wake 2, Marvel’s Spider-Man 2, Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077 ve Call of Duty: Modern Warfare 3 gibi popüler oyunlar da listede büyük bir dikkat topluyor.
BAFTA’ya göre 2023’ün en iyi 60 oyunu
BAFTA, 2023’ün en iyi 60 oyunu ile karşımıza çıktı. Aşağıda yer alan listenin herhangi bir şekilde önem sırası yansıtmadığı, listenin alfabetik sırayla hazırlandığı vurgulanıyor. Hazırlanan listede 1.200’ün üzerinde oyun endüstrisinde yer alan isimlerden oy toplandığı belirtiliyor. İşte o oyunlar…
- Alan Wake 2
- Assassin’s Creed Mirage
- Atomic Heart
- Baldur’s Gate 3
- Battlefield 2042
- Bluey: The Videogame
- Call of Duty: Modern Warfare III
- Cassette Beasts
- Chants of Sennaar
- Coccon
- Cyberpunk 2077
- Dave the Diver
- Dead Island 2
- Deliver Us Mars
- Diablo IV
- Disney Illusion Island
- Dredge
- EA Sports FC 24
- EA Sports WRC
- En Garde!
- F1 23
- Final Fantasy XIV: Online
- Final Fantasy XVI
- Football Manager 2024
- Fortnite
- Forza Horizon 5
- Forza Motorsport
- Genshin Impact
- Goodbye Volcano High
- Hi-Fi RUSH
- Hogwarts Legacy
- Horizon Call of the Mountain
- Jusant
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Lego 2K Drive
- Lies of P
- Lords of the Fallen
- The Making of Karateka
- Mario Kart 8 Deluxe
- Marvel’s Spider-Man 2
- Mortal Kombat 1
- No Man’s Sky
- Party Animals
- Planet of Lana
- Powerwash Simulator
- Sea of Stars
- Sea of Thieves
- Sonic Superstars
- Star Wars Jedi: Survivor
- Starfield
- Stray Gods: The Roleplaying Musical
- Super Mario Bros. Wonder
- Tchia
- Terra Nil
- The Texas Chainsaw Massacre
- Thirsty Suitors
- Tron: Identity
- Venba
- Viewfinder
- Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin