PlayStation Store’da %95 indirim fırsatı: İşte öne çıkan oyunlar

PlayStation Store'da Eleştirmenlerin Seçimi indirimleri başladı.

Birbirinden eğlenceli oyunlar için yüzde 95'e varan kampanya duyuruldu.

PS kullanıcıları için kaçırılmayacak bu fırsat, 13 Şubat tarihine kadar devam edecek.

PlayStation dijital platformu kaçırılmayacak bir indirim fırsatı ile karşımıza çıktı. 13 Şubat tarihine kadar PlayStation Store, “Eleştirmenlerin Seçimi” indirimlerini oyunseverlere sundu. PS oyuncularının dikkatini üzerinde toplayan bu fırsat, onlarca oyunda daha önce görülmemiş avantajları karşımıza çıkarıyor.

PS Store tarafından sunulan bu cazip fırsat ile birlikte birbirinden keyifli pek çok oyuna büyük indirimlerle ulaşabilirsiniz. Bu oyunlar arasında EA Sports FC 25, Grand Theft Auto V, Hogwarts Legacy, Red Dead Redemption, Battlefield 1 ve Marvel’s Spider-Man: Miles Morales gibi yapımlar yer alıyor. Sizler için bu indirim kampanyasında öne çıkan bazı oyunları bir araya getirdik. İşte indirimin detayları…

PlayStation Store Eleştirmenlerin Seçimi indirimlerinde öne çıkan oyunlar

Yüzde 95’e varan indirimlerin yer aldığı Eleştirmenlerin Seçimi kampanyası, 13 Şubat’a kadar birbirinden eğlenceli yapımlar için kaçırılmayacak fiyat etiketleri sunuyor. Kampanyada sunulan tüm oyunlara göz atmak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Sunulan bu kampanyada, Battlefield hayranlarını oldukça memnun edecek fırsatlar yer alıyor. Battlefield 1 yüzde 95 indirimle yalnızca 5 TL’den elde edilebiliyor. Battlefield 2042 ise PS4 ve PS5 için yüzde 85 indirimle 800 TL’den 120 TL’ye düşüyor.

GTA 5 oyunu yüzde 50 indirimle 220 TL’den satılırken, bir başka Rockstar Games oyunu olan Red Dead Redemption 2 yüzde 67 indirim ile 1.399,50 TL karşılığında elde edilebiliyor. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales yüzde 50 indirimle 230 TL’den listelenirken, EA Sports FC 25‘e yüzde 60 indirimle 1.159 TL’ye ulaşabiliyorsunuz.

PlayStation Store Eleştirmenlerin Seçimi indirimleri ile öne çıkan oyunlar için sizlere küçük bir liste oluşturduk. Kaçırılmayacak fırsatlar sunan oyunlar, indirimli fiyatı ve indirim oranı ile birlikte şu şekilde karşımıza çıkıyor: