Cyberpunk 2077: Ultimate Edition ve 2.1 güncellemesi yayınlandı

CD Projekt RED uzun süredir merakla beklenen yeni Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sürümüyle hayranları karşısına çıktı. Şirketin yayınladığı bu yeni sürüm, ünlü RPG oyununun eksiksiz tam paketini içeriyor. Bununla birlikte yapım, oyuncular için tamamen olağanüstü bir oyun deneyimi vaat ediyor.

Cyberpunk 2077’nin yeni sürümü, temel oyunun yanı sıra uzun bir süre beklenen ve geçtiğimiz haftalarda nihayet kullanıcılarla buluşan Phantom Liberty DLC paketini içeriyor. Bununla birlikte bazı oynanış düzenlemeleri ve genel iyileştirmeler sunan şimdiye kadar yayınlanmış tüm güncellemeler yer alıyor.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition eksiksiz bir deneyim sunuyor

CD Projekt RED ekibinin yayınladığı yeni versiyon, popüler oyunun hayranları için eksiksiz bir versiyon sunuyor. Night City’nin etkileyici atmosferiyle karşımıza çıkan oyun şu anda PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformlarından erişilebiliyor.

“Açık dünya aksiyon macera RYO’su Cyberpunk 2077 ve casus gerilim macera ek paketi Phantom Liberty ile Night City’nin bütün fırsatlarından faydalan. Burası, efsanelerin yazıldığı yer. Peki seninki nasıl olacak?” açıklamasıyla karşımıza çıkan Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sürümü şu anda Epic Games Store platformunda 1.049 TL karşılığında satılıyor. Bununla birlikte oyuncular, yaptıkları satın alımlarda Epic Ödülleri sayesinde yüzde 5 geri kazanma şansı elde ediyor. Oyunun standart versiyonunun 799 TL olduğunu belirtmekte yarar var.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-6700 veya Ryzen 5 1600

Bellek: 12 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB veya Radeon RX 580 8GB veya Arc A380

Depolama: 70 GB (SSD önerilir)

DirectX: Sürüm 12

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-12700 veya Ryzen 7 7800X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 2060 SUPER veya Radeon RX 5700 XT veya Arc A770

Depolama: 70 GB (SSD önerilir)

DirectX: Sürüm 12

Cyberpunk 2077 2.1 güncellemesi yayınlandı

Ultimate Edition sürümünün yanı sıra şirket, aynı zamanda oyunun 2.1 güncellemesini de kullanıcılara sundu. Ücretsiz bir şekilde indirebileceğiniz bu güncelleme artık hem yeni nesil oyun konsolları hem de PC için mevcut durumda. Halihazırda oyuna sahip olan kullanıcılar, herhangi bir ek ücret ödemeden güncellemeye erişim sağlayabilir.

Cyberpunk 2077 2.1 güncellemesi ile birlikte oyuna gelen yeni özellikler arasında bir dizi ilgi çekici unsur karşımıza çıkıyor. Bunlar arasında oyuncular için yeni bir ulaşım seçeneği olan NCART metrosu dikkat çekiyor. Öte yandan Porsche 911 Cabriolet de daihl olmak üzere oyuna yeni otomobil ve motosiklet seçenekleri de ekleniyor.