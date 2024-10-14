iPhone SE 4 “eski bir tanıdığı” anımsatan kılıf tasarımıyla ortaya çıktı

Teknoloji devi Apple, fiyat-performans deneyimine odaklanan SE (Special Edition) akıllı telefon serisini yenilemeye hazırlanıyor. Selefine göre birçok önemli iyileştirmeye ev sahipliği yapması beklenen iPhone SE 4, nihayet Touch ID’den vazgeçip Face ID teknolojisini benimseyecek. Bununla birlikte cihaz, iPhone 14’ten ilham alan donanımıyla üst düzey bir performansa kapı aralayacak.

Önümüzdeki yılın başlarında piyasaya çıkması beklenen iPhone SE 4 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ederken, gelen son raporlar cihazın “eski bir tanıdığı” anımsatan şık bir tasarıma sahip olacağına işaret ediyor. Ortaya çıkan iPhone SE 4 kılıf tasarımları, cihazın arka kamerada “nostaljik” bir görünüm sunacağını bizlere gösteriyor.

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iPhone SE 4, iPhone 7 Plus’tan esinlenen bir tasarımla gelecek

Sonny Dickson tarafından sızdırılan bir fotoğraf, iPhone SE 4 modelinin iPhone 15 Pro ve iPhone 16 Pro’da sunulan Eylem Düğmesinin bulunmadığını doğrulayan bir kılıf tasarımını gösteriyor. Merakla beklenen uygun fiyatlı iPhone modeli, iPhone 16 serisiyle hayatımıza giren yeni Kamera Denetimi düğmesini de içermeyecek. Fakat cihazda klasik sessize alma anahtarı yer almaya devam edecek.

Daha önce ortaya çıkan raporlar, iPhone SE 4’ün iPhone 14 benzeri bir tasarıma sahip olacağına işaret ediyordu. Fakat ortaya çıkan kılıf tasarımları, iPhone SE 4 modelinin kamera tasarımıyla daha çok iPhone 7 Plus’a benzeyeceğini gösteriyor. Cihazın yatay olarak konumlandırılmış bir kamera modülüyle geleceği anlaşılıyor.

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iPhone SE 4 teknik özellikleri ve fiyatı

Bütçe dostu yeni iPhone modeli, önceki modellerde kullanılan eski LCD ekranın yerini alacak 6,1 inç OLED panelle gelecek. Bu sayede daha canlı renkler ve daha keskin bir görüntü ile görsel kalitede önemli bir iyileştirme sağlanacak. Ekranla birlikte bir diğer önemli yenilik de 8 GB RAM’in benimsenmesi olacak. Bu da Apple’ın yapay zeka işlevleri olan Apple Intelligence hizmetini desteklemesine olanak sağlayacak.

Ortaya çıkan son raporlar iPhone SE 4’ün iPhone 16 ve iPhone 16 Plus’ta bulunan A18 çipiyle donatılacağını gösteriyor. Henüz resmi olarak doğrulanmayan bu hamle, iPhone 14’te yer alan A15 Bionic çipiyle karşılaştırıldığında dikkate değer bir yükseltme olacak.

Merakla beklenen yeni iPhone SE 4, 48 MP’lik bir arka sensöre sahip olacak. Bu da yine önceki SE modellerine göre bir evrim olarak kabul edilecek. Mobil fotoğrafçılar için dikkat çeken bu yükseltme, Apple’ın Special Edition serisinin yeni üyesini pazarda daha da öne çıkarmaya yardımcı olacak.

iPhone SE 3’ün Avrupa fiyatı 549 Euro’dan başlayan rakamlarla listeleniyor. Daha gelişmiş bir donanıma sahip olacak iPhone SE 4’ün fiyatı ise muhtemelen 600 Euro’dan başlayan rakamlarla karşımıza çıkacak. Cihazın iPhone 14’ün altına konumlandırılması halinde fiyatların 700 Euro’ya kadar yükselebileceği öne sürülüyor.

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