iPhone SE 4, 128 GB depolamayla daha uygun fiyatlı hale gelecek

iPhone SE 4'ün 19 Şubat tarihinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

Merakla beklenen cihaz, 128 GB dahili depolama alanıyla karşımıza çıkacak.

Bu sayede modelin daha uygun bir fiyat aralığına hitap edeceği söyleniyor.

Yeni nesil iPhone SE 4 ile tanışmamıza çok az bir zaman kaldı. Merakla beklenen cihazın çıkış tarihi yakın zaman önce belli oldu. Fakat yine de heyecan uyandıran bu telefonun özellikleri hala bir sır olmaya devam ediyor. Yine de son günlerde sızdırılan bir bilgi, cihazın yapılandırmalarının 64 GB dahili depolama ile başlayabileceğini bizlere gösteriyor.

Genel olarak Apple’ın bu akıllı telefon serisinde bazı yönlerden maliyet tasarrufu ve boyut küçültme eğilimi görülüyor. Cihazın 128 GB dahili depolama alanından başlayan seçeneklerle raflarda boy göstermeye başlayacak olması da bu eğilime işaret ediyor. Böylelikle modelin daha bütçe dostu bir fiyat aralığıyla satışa sunulacağı anlaşılıyor.

iPhone SE 4, 499 dolardan (128 GB) başlayan fiyatlarla gelecek

Android Headlines’ın haberine göre merakla beklenen yeni iPhone SE 4 modeli 128 GB depolamalı sürümüyle yaklaşık 499 dolardan başlayacak. 64 GB depolama seçeneği artık bu tarz bir cihaz için son derece yetersiz kalıyor. Dolayısıyla cihazın 128 GB’tan başlayan seçeneklerle raflara düşmesi bekleniyor.

iPhone SE 4’ün üretebileceği fotoğraf ve videolarla ilgili sorunların yanı sıra, mevcut birçok uygulamanın büyük miktarda depolama alanını rahatlıkla tükettiğini hatırlatmakta fayda var. Benzer bir şekilde Genshin Impact gibi birçok oyunun 30 GB’ın üzerinde alan tüketebildiği biliniyor.

Ayrıca sızıntıda cihazın RAM kapasitesinin 8 GB olması gerektiği belirtiliyor. Aslında bu da arka planda uygulamaları yönetmek için oldukça yeterli oluyor. Öte yandan akıllı telefonun, depolama alanı bir sınırlama değilse performans açısından faydalı olabilecek bir Apple Silicon çipine sahip olması bekleniyor.

Her halükarda cihazların resmi tanıtımını beklerken bu konuyu sadece bir söylenti olarak değerlendirebiliriz. Apple CEO’su Tim Cook tarafından doğrulandığı gibi cihaz 19 Şubat’ta resmi olarak piyasaya duyurulacak. Lansman günü cihazla ilgili daha fazla somut ve onaylanmış ayrıntıya ulaşacağız.