Bütçe dostu iPhone SE 4 ile iPhone 16 yan yana görüntülendi

Bütçe dostu fiyatıyla öne çıkacak iPhone SE 4, iPhone 16 ile yan yana görüntülendi.

Merakla beklenen cihazın tasarım ayrıntıları belli oldu.

İddialara göre Apple, yeni uygun fiyatlı telefonunu Mart-Nisan aylarında piyasaya sürecek.

Teknoloji devi Apple çok yakında kompakt, güçlü ve uygun fiyatlı yeni telefonu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan söylentiler yeni iPhone SE 4’ün Nisan ayında piyasaya sürüleceğine işaret ediyor. Sızdırılan son bilgiler bütçe dostu iPhone için beklentileri adeta alevlendiriyor.

Merakla beklenen uygun fiyatlı iPhone SE 4 modeli iPhone 16 ile yan yana getirildi. Ortaya çıkan üç boyutlu gerçek görüntüler, merakla beklenene cihazın tek kameralı nihai tasarımını gözler önüne serdi. Düz kenarlı bir tasarıma sahip olacağı anlaşılan telefonun yeni amiral gemisi modeliyle oldukça benzer bir görünüm içereceği anlaşıldı. İşte detaylar…

iPhone SE 4, iPhone 16 ile birçok benzerlik içerecek

Majin Bu tarafından sosyal medyada yayınlanan görüntüler, bütçe dostu yeni Apple telefonu ile ilgili ilginç ayrıntıları ortaya çıkarıyor. iPhone SE 4 ile iPhone 16 cihazlarının görünümü arasında doğrudan bir karşılaştırma sunuluyor. Paylaşılan fotoğraflardan yeni cihazın özel kamera modülü ön plana çıkıyor.

iPhone 16’nın çerçevesi yuvarlatılmışken, yakında çıkacak olan iPhone SE 4, iPhone 14’e açık bir referans olarak doğrusal bir kasaya sahip. Yeni model yükseltilmiş sensörlü bir kamera modülü taşıyacak. Gösterilen model, aksesuar ve kapak üreticileri için tasarlanmış bir 3D versiyon olarak vurgulanıyor. Kamera çıkıntısının nihai versiyonda bu kadar belirgin olmayabileceği düşünülüyor.

iPhone SE 4’ün Dinamik Ada olmadan geleceği söyleniyor

Şimdiye kadar ortaya çıkan raporlar, iPhone SE 4’ün Dinamik Ada ile geleceğine işaret ediyordu. Fakat yakın zaman önce Ross Young tarafından sızdırılan sızdırılan bir görüntü, bunun gerçek olmadığını gösteriyor. Cihazın Dinamik Ada olmadan, iPhone 14’teki gibi çentikli bir tasarımla geleceği ifade ediliyor.

Bu da aslında Apple için mantıklı bir seçim gibi görünüyor, iPhone SE 4’ün tasarımı bu şekilde iPhone 14’ün tasarımını neredeyse birebir yansıtıyor. Dinamik Ada’nın eklenmesinin yapısal bazı değişiklikler gerektireceği ve bunun sonucunda ek maliyetler ortaya çıkacağı biliniyor. Şirketin cihazı bütçe dostu rakamlarda tutabilmesi için “çentik” detayının aslında bir nevi zorunluluk olduğu anlaşılıyor.

iPhone SE 4 teknik özellikleri

iPhone SE 4’ün kalbinde Apple A18 Bionic işlemci olacak. Merakla beklenen cihaz, 8 GB RAM ve Apple Intelligence yapay zeka özellikleri için destek sağlayacak. Ana sensör 48 MP çözünürlüğe sahip olacak. iPhone SE 4 fiyatı 500 dolar civarında bir etiketle raflara gelecek.

Telefonun gövdesi alüminyumdan yapılırken, arka kısmı cam kaplamaya sahip olabilir. Ekonomik iPhone modeli, cazip teknik özellikleri ve uygun satış fiyatıyla yüksek performans vaat edecek.