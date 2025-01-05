iPhone kullanıcıları isyanda: iOS 18.2 hataları kaosa yol açtı

Kullanıcı geri bildirimlerine göre iOS 18.2 güncellemesi birçok hataya yol açıyor.

Genellikle ABD'den gelen raporlar, cihazın son güncelleme yüzünden kendi kendine bloke olduğuna işaret ediyor.

Aynı zamanda kamera ve el fenerinde de çeşitli hatalar görülüyor.

Teknoloji devi Apple geçtiğimiz aylarda iOS 18.2 güncellemesi ile karşımıza çıktı. Şirketin iPhone cihazları için sunmuş olduğu yeni güncelleme, başta yapay zeka odaklı işlevler olmak üzere pek çok ilgi çekici yeni özellikle beraber geldi. Uzun süre boyunca merakla beklenen yazılım, bazı kullanıcılar için beklentileri karşılasa da ne yazık ki sistemde yer alan birtakım hatalar nedeniyle tartışmalara yol açtı.

Popüler sosyal medya platformu Reddit, Apple’ın iOS 18.2 güncellemesini yayınlamasının ardından iPhone kullanıcılarından gelen şikayetlerle adeta dolup taşıyor. Kullanıcılardan gelen geri bildirimler, yazılımın günlük kullanıcı deneyimini bozan bazı beklenmedik hataları da beraberinde getirdiğine işaret ediyor.

Kullanıcı raporlarına göre iOS 18.2 birçok hataya yol açtı

Kullanıcı geri bildirimleri arasında en çok dikkat çeken durum, kamera hatasını çözmek için Apple’ın kendisinden destek aldıktan sonra iPhone’unu bloke eden bir kullanıcı oldu. Kullanıcının paylaştığı gönderide, şirketin teknik destek ekibinin bile bu sorunu çözmek için kendisine yardımcı olmadığından şikayet ediyor. Söz konusu gönderide kullanıcı şu ifadelere yer veriyor:

“Apple’ı ararsanız size telefonunuzu fabrika ayarlarına sıfırlamanızı söyleyeceklerdir. Bunu yaptım ve sonra bir hata oluştu ve artık cihazım kilitlendi. Apple sorunun kablomda olduğunu söylüyor ama ben telefonla birlikte gelen kabloyu kullanıyorum.”

Ortaya çıkan raporların önemli bir kısmı Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kullanıcılardan geliyor. Aynı zamanda sıklıkla iOS 18.2’nin kamera açıldığında iPhone ekranını siyah bırakan bir hata doğurduğunu ifade ediyor:

“iOS 18.2’ye güncelleme yaptığımdan beri kameram bazen çalışmayı reddediyor. Örneğin kamera uygulamasını kullanmaya çalışıyorum ve siyah bir ekran açılıyor. Sonunda çalışması için kamerayı 2-3 kez yeniden açmam gerekiyor. Aynı şey Snapchat için de geçerli. Kamera kararacak ve çalışması için uygulamayı bir veya iki kez yeniden başlatmanız gerekecek.”

Kullanıcıların iOS 18.2 ile ilgili şikayet ettiği bir diğer konu ise el feneri hatası hakkında oluyor. Konuyla alakalı şu ifadelere yer veriliyor:

“Şu anda iPhone fenerini kullanırken sorunlarla karşılaşıyorum. Çünkü güncellemeden önce anında açıldığından farklı olarak etkinleştirilmesi yaklaşık 10 saniye sürüyor. Ayrıca Snapchat gibi uygulamalara girdiğimde kamera çalışmıyor. Sadece siyah ekran gösteriyor ve etkinleştirilmesi biraz zaman alıyor.”

Son olarak geçtiğimiz günlerde iOS 18.2.1 güncellemesinden neler beklendiğine dair önemli bir rapor ortaya çıktı. Konuya ilişkin detaylara ulaşmak için ilgili habere göz atabilirsiniz.