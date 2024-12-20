iOS 18.2, iki yıl önce kaldırılan “ses seviyesi” özelliğini geri getirdi

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 18.2 güncellemesi ile iPhone'lara iki gizli yeni özellik sunuldu.

İki yıl önce iOS 16 ile kaldırılan bir özellik yeniden kullanıcılarla buluştu.

Teknoloji devi Apple geçtiğimiz günlerde iOS 18.2 güncellemesi ile iPhone kullanıcılarının karşısına çıktı. Şirketin sunduğu yeni güncelleme, iki yıl önce kaldırılan popüler bir özelliği de geri getirdi. iPhone’un sesini kontrol etmek için kullanıcılara yeni bir seçenek sunuldu.

iPhone modellerine gelen son güncelleme, kullanıcıların iOS 16’da veda ettiği bir özellik olan kilit ekranına ses seviyesi kontrolü eklenmesine olanak sağlıyor. Bu özellik son derece basit bir şekilde çalışıyor. Bunun için tek yapmanız gereken Ayarlar sayfasından Erişilebilirlik sekmesine gitmek, Ses ve Görsel seçeneğini aramak olacak. Ardından bu gizli ses kontrolü özelliğini kullanmaya başlayabileceksiniz.

Apple, iPhone kullanıcılarına iki gizli araç sunuyor

9to5Mac’in haberine göre iPhone kullanıcılarına sunulan bu yeni özellik, örneğin Spotify veya YouTube Music gibi favori uygulamanızda müzik dinlerken kilit ekranınızın her zaman ekrandaki ses seviyesi kontrollerini görüntülemesine imkan tanıyor.

iOS 18.2 sürümünde kullanıcılara sunulan bir diğer yeni özellik ise ses çalarken telefon hoparlörünün çıkardığı maksimum ses seviyesini sınırlama imkanı oluyor. Ayarlar > Sesler ve Dokunma bölümüne gittiğinizde, “Yerleşik Hoparlör” başlığı altında yeni bir ‘Ses Sınırı’ ekranı göreceksiniz. Bu adımları takip ederek siz de söz konusu yeni işlevden yararlanabilirsiniz.

Kullanıcılara sunulan yeni özellik, entegre hoparlör konusunun altındaki ses seviyesi sınırı seçeneğinin altındaki Sesler bölümünde yapılandırılabiliyor. Buradan kullanıcılar, bileşenin yayacağı maksimum ses düzeyinin yüzdesini ayarlamakta özgür kılınıyor. Apple bu yeni özellik ile ilgili şunları söylüyor:

“iPhone hoparlörünüzün müzik, film ve diğer medya gibi sesleri ne kadar yüksek sesle çalabileceğine ilişkin bir sınır belirleyin. Bu sınır telefon veya FaceTime aramalarını, acil durum aramalarını ve uyarılarını, zil seslerini, alarmları, sistem seslerini veya Bul seslerini etkilemez.”

iPhone cihazınızınız maksimum ses seviyesini sınırlamayı tercih ederseniz, standart ses seviyesinin yüzde 20’sinden başlayıp yüzde 90’ına kadar çıkabilen bir maksimum sınır belirleyebilirsiniz.