Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji

    2024’ün son güncellemesi: iOS 18.2.1 neler sunacak?

    Apple, 2024 yılının son güncellemesi olan iOS 18.2.1 üzerinde çalışmaya devam ediyor. Güncellemenin ilk detayları ortaya çıktı.
    iOS 18.2.1
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • iOS 18.2.1 güncellemesi için geri sayım başladı.
    • Merakla beklenen yazılım, iPhone'lar için 2024'ün son güncellemesi olacak.
    • Yeni güncelleme daha çok hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerine odaklanacak.

    Teknoloji devi Apple, iPhone cihazları için son zamanların en önemli güncellemelerinden biri olan iOS 18.2 yazılımını kullanıcılara sunarak kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Sunulan bu büyük güncelleme ile birlikte iPhone’lara ChatGPT entegrasyonu ve Image Playground desteği gibi işlevsel bazı Apple Intelligence yapay zeka özellikleri eklendi.

    Fakat Apple’ın sürprizleri iOS 18.2 ile bitmemiş gibi görünüyor. Çok yakında kullanıcılara sunulması beklenen yeni iOS 18.2.1 güncellemesi, tüm uyumlu iPhone modellerine ulaşmaya hazır olarak ufukta görünüyor. Ayrıca bu yazılım, 2024 yılında Apple tarafından son güncelleme olarak da dikkat çekecek.

    iOS 18.2.1 ile gelecek yenilikler

    Ortaya çıkan raporlar, güncellemenin çeşitli yazılım optimizasyonları ve hata düzeltmelerine odaklanacağına işaret ediyor. Ara bir güncelleme olarak pek de büyük yenilikler getirmeyecek olan bu yazılım, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak bir dizi iyileştirmeye ev sahipliği yapacak. Ayrıca güvenlik odaklı bazı yenilikler de getirilecek.

    MacRumors tarafından aktarılan bilgilere göre iOS 18.2.1 / iPadOS 18.2.1 güncellemesi, watchOS 11.2.1 ve macOS 15.2.1 gibi diğer Apple işletim sistemi güncellemeleri ile aynı anda yayınlanacak. Yayınlanacak yeni güncellemeler Beta sürümü olmadan direkt gelecek. Merakla beklenen yazılımlar, Apple’ın olağan yol haritasına uygun olarak doğrudan son sürümüne ulaşacak.

    iPhone 16 serisi

    iOS 19 lansmanı tehlikeye girebilir

    WWDC’de duyurulan Apple Intelligence yapay zeka paketinde yer alan AI özelliklerinin kademeli olarak tanıtılması, kullanıcılar tarafından bir miktar tepki çekmişti. Bu durum ne yazık ki ilerleyen süreçte iOS 19 işletim sisteminin lansmanını tehlikeye atabilir.

    En iyi iPhone modelleri: 2024’te hangi iPhone satın alınır?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi iPhone modelleri: 2024’te hangi iPhone satın alınır?

    Mühendisler, bir sonraki büyük güncellemeye rağmen hala iOS 18.4 üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Bu da maalesef iOS 19’un son teslim tarihlerine uymak için daha fazla hızlanmalarına yol açacak gibi görünüyor.

    Son olarak iOS 19 işletim sistemini destekleyecek iPhone modelleri geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı. Güncellemeyi alması beklenen iPhone’lar şu şekilde sıralandı:

    • iPhone Xs
    • iPhone Xs Max
    • iPhone Xr
    • iPhone 11
    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone SE (2020)
    • iPhone 12 mini
    • iPhone 12
    • iPhone 12 Pro
    • iPhone 12 Pro Max
    • iPhone 13 mini
    • iPhone 13
    • iPhone 13 Pro
    • iPhone 13 Pro Max
    • iPhone SE (2022)
    • iPhone 14
    • iPhone 14 Plus
    • iPhone 14 Pro
    • iPhone 14 Pro Max
    • iPhone 15
    • iPhone 15 Plus
    • iPhone 15 Pro
    • iPhone 15 Pro Max
    • iPhone 16
    • iPhone 16 Plus
    • iPhone 16 Pro
    • iPhone 16 Pro Max
    • iPhone 17
    • iPhone 17 Plus
    • iPhone 17 Pro
    • iPhone 17 Pro Max
    • iPhone 17 Air
    iPhone pil ömrü uzatma yöntemleri (En pratik ipuçları)

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone pil ömrü uzatma yöntemleri (En pratik ipuçları)

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.