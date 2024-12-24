2024’ün son güncellemesi: iOS 18.2.1 neler sunacak?

- iOS 18.2.1 güncellemesi için geri sayım başladı.
- Merakla beklenen yazılım, iPhone'lar için 2024'ün son güncellemesi olacak.
- Yeni güncelleme daha çok hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerine odaklanacak.
Teknoloji devi Apple, iPhone cihazları için son zamanların en önemli güncellemelerinden biri olan iOS 18.2 yazılımını kullanıcılara sunarak kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Sunulan bu büyük güncelleme ile birlikte iPhone’lara ChatGPT entegrasyonu ve Image Playground desteği gibi işlevsel bazı Apple Intelligence yapay zeka özellikleri eklendi.
Fakat Apple’ın sürprizleri iOS 18.2 ile bitmemiş gibi görünüyor. Çok yakında kullanıcılara sunulması beklenen yeni iOS 18.2.1 güncellemesi, tüm uyumlu iPhone modellerine ulaşmaya hazır olarak ufukta görünüyor. Ayrıca bu yazılım, 2024 yılında Apple tarafından son güncelleme olarak da dikkat çekecek.
iOS 18.2.1 ile gelecek yenilikler
Ortaya çıkan raporlar, güncellemenin çeşitli yazılım optimizasyonları ve hata düzeltmelerine odaklanacağına işaret ediyor. Ara bir güncelleme olarak pek de büyük yenilikler getirmeyecek olan bu yazılım, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak bir dizi iyileştirmeye ev sahipliği yapacak. Ayrıca güvenlik odaklı bazı yenilikler de getirilecek.
MacRumors tarafından aktarılan bilgilere göre iOS 18.2.1 / iPadOS 18.2.1 güncellemesi, watchOS 11.2.1 ve macOS 15.2.1 gibi diğer Apple işletim sistemi güncellemeleri ile aynı anda yayınlanacak. Yayınlanacak yeni güncellemeler Beta sürümü olmadan direkt gelecek. Merakla beklenen yazılımlar, Apple’ın olağan yol haritasına uygun olarak doğrudan son sürümüne ulaşacak.
iOS 19 lansmanı tehlikeye girebilir
WWDC’de duyurulan Apple Intelligence yapay zeka paketinde yer alan AI özelliklerinin kademeli olarak tanıtılması, kullanıcılar tarafından bir miktar tepki çekmişti. Bu durum ne yazık ki ilerleyen süreçte iOS 19 işletim sisteminin lansmanını tehlikeye atabilir.
Mühendisler, bir sonraki büyük güncellemeye rağmen hala iOS 18.4 üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Bu da maalesef iOS 19’un son teslim tarihlerine uymak için daha fazla hızlanmalarına yol açacak gibi görünüyor.
Son olarak iOS 19 işletim sistemini destekleyecek iPhone modelleri geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı. Güncellemeyi alması beklenen iPhone’lar şu şekilde sıralandı:
- iPhone Xs
- iPhone Xs Max
- iPhone Xr
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2020)
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13 mini
- iPhone 13
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone SE (2022)
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 17
- iPhone 17 Plus
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Air