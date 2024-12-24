2024’ün son güncellemesi: iOS 18.2.1 neler sunacak?

iOS 18.2.1 güncellemesi için geri sayım başladı.

Merakla beklenen yazılım, iPhone'lar için 2024'ün son güncellemesi olacak.

Yeni güncelleme daha çok hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerine odaklanacak.

Teknoloji devi Apple, iPhone cihazları için son zamanların en önemli güncellemelerinden biri olan iOS 18.2 yazılımını kullanıcılara sunarak kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Sunulan bu büyük güncelleme ile birlikte iPhone’lara ChatGPT entegrasyonu ve Image Playground desteği gibi işlevsel bazı Apple Intelligence yapay zeka özellikleri eklendi.

Fakat Apple’ın sürprizleri iOS 18.2 ile bitmemiş gibi görünüyor. Çok yakında kullanıcılara sunulması beklenen yeni iOS 18.2.1 güncellemesi, tüm uyumlu iPhone modellerine ulaşmaya hazır olarak ufukta görünüyor. Ayrıca bu yazılım, 2024 yılında Apple tarafından son güncelleme olarak da dikkat çekecek.

iOS 18.2.1 ile gelecek yenilikler

Ortaya çıkan raporlar, güncellemenin çeşitli yazılım optimizasyonları ve hata düzeltmelerine odaklanacağına işaret ediyor. Ara bir güncelleme olarak pek de büyük yenilikler getirmeyecek olan bu yazılım, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak bir dizi iyileştirmeye ev sahipliği yapacak. Ayrıca güvenlik odaklı bazı yenilikler de getirilecek.

MacRumors tarafından aktarılan bilgilere göre iOS 18.2.1 / iPadOS 18.2.1 güncellemesi, watchOS 11.2.1 ve macOS 15.2.1 gibi diğer Apple işletim sistemi güncellemeleri ile aynı anda yayınlanacak. Yayınlanacak yeni güncellemeler Beta sürümü olmadan direkt gelecek. Merakla beklenen yazılımlar, Apple’ın olağan yol haritasına uygun olarak doğrudan son sürümüne ulaşacak.

iOS 19 lansmanı tehlikeye girebilir

WWDC’de duyurulan Apple Intelligence yapay zeka paketinde yer alan AI özelliklerinin kademeli olarak tanıtılması, kullanıcılar tarafından bir miktar tepki çekmişti. Bu durum ne yazık ki ilerleyen süreçte iOS 19 işletim sisteminin lansmanını tehlikeye atabilir.

Mühendisler, bir sonraki büyük güncellemeye rağmen hala iOS 18.4 üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Bu da maalesef iOS 19’un son teslim tarihlerine uymak için daha fazla hızlanmalarına yol açacak gibi görünüyor.

Son olarak iOS 19 işletim sistemini destekleyecek iPhone modelleri geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı. Güncellemeyi alması beklenen iPhone’lar şu şekilde sıralandı: