iPhone 18 Pro yarı saydam tasarımıyla öne çıkacak

iPhone 18 Pro serisinin yarı saydam bir tasarımla gelmesi bekleniyor.

Bu yılki iPhone 17 Pro'ların yenilenen tasarımını koruyacak şirket, ayrıca bazı önemli dokunuşlarda da bulunacak.

Merakla beklenen cihazlar, Liquid Glass arayüzüyle daha da uyumlu bir görsel kimlik sunacak.

9 Eylül’de gerçekleştirilen Awe Dropping etkinliğinde resmi olarak duyurulan iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesi henüz mağazalara ulaşmadı. Fakat şimdiden serinin bir sonraki modelleri ile ilgili dedikodular internette dolaşmaya başladı bile.

Gizmochina’dan gelen son raporlara göre önümüzdeki yıl piyasaya çıkması beklenen iPhone 18 Pro serisi yarı saydam tasarımı ile dikkatleri üzerine çekecek. iOS 26’ın yeni Liquid Glass arayüzüyle de uyumlu bir görünüm sunacak yeni modeller, göz alıcı bir estetik ortaya koyacak.

Apple cesur tasarımıyla ezber bozacak

Digital Chat Station’ın Weibo platformundan aktardığı ayrıntılara göre 2026 yılının sonbaharında tanıtılacak iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin, Apple’ın iPhone 17 serisinde yaptığı görünüme benzer bir görünüme sahip olacağı iddia ediliyor.

Yani yeni modeller kare gövdeyi ve üç ayrı lense sahip büyük kamera bloğunu korumaya devam edecek. Şirket, Google Pixel telefonlarla benzer bir görünüm ortaya koyacak. Apple şu anda yeni estetikten memnun görünüyor ve bunu değiştirmek için pek de acele etmeyecek gibi duruyor.

Fakat bu durum modellerin aynı olacağı anlamına gelmiyor. Kaynaklar arka panelde bir değişikliğe işaret ediyor. Apple’ın amiral gemisinin iç bileşenlerini görmeyi sağlayacak yarı saydam bir alt panel test ettiği aktarılıyor.

Elbette ki Apple, Nothing’in cihazlarında yaptığı gibi tamamen şeffaf bir görünüm benimsemeyi düşünmüyor. Fakat ince bir unsur olsa bile genellikle minimalist estetiği tercih eden Apple için şaşırtıcı bir yenilik karşımıza çıkması bekleniyor.

Telefonların performansına dair diğer detaylar arasında yoğun oyun veya video kaydında yardımcı olacak üstün soğutma sağlayan paslanmaz çelik bir buhar odası da yer alıyor. Ekranların sırasıyla 6,3 ve 6,9 ​​inç boyutlarında, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max ile aynı boyutta kalması bekleniyor.

Henüz herhangi bir açıklama yapmak için henüz erken. Fakat Apple gerçekten de iPhone 18 Pro’da yarı saydam bir tasarım benimserse, bu yenilik son yılların en iddialı tasarımlarından biri olabilir. İlerleyen aylarda lansman tarihi yaklaştıkça bu konuda daha net bilgiler geleceği tahmin ediliyor.

Son olarak Apple’ın iPhone 18 Pro’da Dinamik Ada’yı tamamen ortadan kaldıracağı ve ekran altı Face ID sistemine geçeceği söyleniyor. Ayrıca cihazda özel bir 5G modem yer alacağı da konuşuluyor.