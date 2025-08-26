Apple, iPhone 18 Pro’da özel bir 5G modem kullanacak

Apple, iPhone 18 Pro ve Pro Max'te özel bir 5G modem teknolojisinden yararlanacak.

Şirketin yeni amiral gemisi telefonları, bu yılki iPhone 16e'de yer alan çözümü kullanacak.

iPhone 18 Pro ailesinde Apple C2 modeme yer verilecek.

Apple’ın önümüzdeki yıllarda tescilli 5G modem ailesinin kullanımını genişletmeye devam etmesi bekleniyor. Ortaya çıkan son raporlara göre iPhone 18 Pro ve Pro Max’in gelişiyle birlikte çözümü “premium” iPhone serisinde kullanıma sunacağı tahmin ediliyor.

İddialara göre Apple C2 ile donatılacak iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleri, iPhone 16e’de görüldüğü gibi daha entegre bir deneyim sunmanın yanı sıra pil ömründe de mütevazı kazanımlar sağlayabilir. Mark Gurman’a göre Apple önümüzdeki yıl dahili olarak geliştirilen bileşenleri giderek daha fazla kullanma planlarını sürdürecek.

iPhone 18 Pro serisi C2 çipiyle gelecek

Bloomberg yazarı Mark Gurman, iPhone 18 Pro serisinin ana geliştirmelerinden biri olarak yüksek hızlı mmWave 5G ağlarını destekleyeceği düşünülen ikinci nesil Apple C2 ile birlikte geleceğini belirtiyor.

Fakat bu çözümün, günümüz akıllı telefonları için en iyi seçenek olarak kabul edilen Qualcomm’un rakiplerine kıyasla nasıl bir performans sergileyeceğini söylemek için henüz erken. Ancak yine de markanın rekabetçi bir performans sunması mümkün görünüyor.

iPhone 16e’de gördüğümüz gibi bu stratejinin en büyük avantajı, şirketin sunacağı entegrasyon olacak. Apple tarafından geliştirildiği için C2, akıllı telefonun yonga setiyle daha iyi “iletişim kurabilecek” ve optimize edilmiş bir bağlantı deneyimi sunabilecek. Örneğin ne zaman etkinleştirip ne zaman devre dışı bırakacağını daha hassas bir şekilde bilecek.

Bu daha iyi entegrasyonun bir diğer önemli faydası daha olabilir. Apple böylelikle kullanıcılara daha uzun pil ömrü sağlamayı amaçlıyor. “Pro” modelleri zaten daha uzun pil ömrü sunduğu için bu etkilerin daha az olması muhtemel. Fakat yine de bunun memnuniyetle karşılanacağı tahmin ediliyor.

Apple’ın tescilli çözümü benimsemesinin bir diğer faydası da maliyetin düşmesi olarak biliniyor. Bu sayede şirket, modem üreticisiyle (muhtemelen TSMC) doğrudan iş yaparak üçüncü bir taraftan gelen fiyatlarla uğraşmak zorunda kalmayacak gibi görünüyor.

iPhone 17 serisi için geri sayım başladı

Apple bugün iPhone 17 serisinin çıkış tarihini resmen duyurdu. Şirket, daha önceki sızıntılarla örtüşen şekilde yeni amiral gemisi telefon ailesini 9 Eylül Salı günü Türkiye saatiyle 20:00’de resmi olarak piyasaya duyuracak.

iPhone 17 serisi alışık olduğumuz gibi yine dört model ile karşımıza çıkacak. Fakat geçen yıla göre en önemli değişiklik, Apple’ın “Plus” modelinin yerini iPhone 17 Air ile değiştirmesi olacak. Ultra ince akıllı telefon modeli Samsung’un bu yıl tanıttığı Galaxy S25 Edge ile doğrudan rekabet edecek.

Son olarak geçtiğimiz haftalarda iPhone 17 Air modelinin de iPhone 16e’deki C1 5G modem ile geleceği dedikoduları ortaya çıkmıştı.