iPhone 17 Pro, 8K video desteğiyle çığır açacak

Apple'ın amiral gemisi telefonları hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Gelen son raporlara göre iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri 8K video kayıt desteği sunacak.

Olağanüstü bir kamera deneyimi sağlayacak modeller, içerik üreticiler için işlevsel bir deneyime kapı aralayacak.

Teknoloji devi Apple’ın bu yılki iPhone 17 Pro modellerinde 8K video kaydı desteği sunacağına dair çeşitli söylentiler internette dolaşıyor. Şirketin bu önemli adımı, mevcut 4K’ya kıyasla yalnızca sayısal bir çözünürlük artışı olmayacak. Aynı zamanda daha zengin ve ayrıntılı ifade biçimlerine kapı açacak.

Apple’ın bu teknolojiyi daha önce de test ettiğini belirtmekte fayda var. iPhone 16 Pro serisi için 8K testlerinin devam ettiği söyleniyordu. Fakat sensörler arasındaki asimetri nedeniyle muhtemelen nihai üründe bu testler hayata geçirilemedi. Şimdi ise şirketin iPhone 17 Pro ailesinde beklenen adımı atmaya hazırlandığı söyleniyor.

iPhone 17 Pro, 48 MP telefoto lens ve 4K video kaydı sunacak

Ortaya çıkan raporlara göre bu potansiyel devrimin teknik temeli, fotoğraf bölmesinin hedeflenen bir şekilde geliştirilmesinde yatıyor. iPhone 17 Pro’nun telefoto kamerası için 48 MP’lik bir sensörden ısrarla bahsediliyor.

Ana ve ultra geniş açılı kameralarda (48 MP) halihazırda mevcut olan yeteneklerle bu uyum kilit unsur olacak. Bu sayede 12 MP telefoto lensin, etkili doğal çekim için en az 33 MP gerektiren bir çözünürlük olan 8K kaydın yaygın olarak uygulanmasını engellediği önceki modellerin sınırlaması olduğu düşünülen unsurların üstesinden gelinecek.

48 MP telefoto sensörle gelecek iPhone 17 Pro’da tüm ana arka kamera sistemi, bu tür yüksek çözünürlüklü video akışlarını işleyebilecek donanım kapasitesine kavuşarak, tüm odak uzaklıklarında kalite tutarlılığı ortaya koymaya odaklanacak.

Apple içerik üreticiler için eşsiz bir deneyim ortaya koyacak

Şu anda akıllı telefon pazarında Samsung Galaxy S25 Ultra ve Google Pixel 9 Pro gibi bazı cihazlar bu standarda ulaşmak için yapay zeka yükseltme gibi yazılım işleme tekniklerine güvenerek 8K video çözümü sunuyor.

Teknoloji devi Apple’ın yaklaşımının doğrulanması halinde, şirketin donanım ve yazılım entegrasyonu felsefesi doğrultusunda mümkün olduğunca çok sayıda lenste yerel yakalama hedefleyecek.

İçerik üreticilerinin iPhone 17 Pro serisinde 8K video desteğine sahip olması, özellikle de düzenleme yaparken benzersiz bir özgürlük olanakları sağlayacak. Ayrıntıları izole etmek veya nihai kalitede gözle görülür bir kayıp olmadan çekimi yeniden düzenlemek için çok derin kırpma yapabilecek.

Görüntüleri dijital olarak daha etkili bir şekilde sabitlemek mümkün hale gelecek. Ayrıca olayları belgelemek, kısa filmler çekmek veya sadece anılarını mümkün olan en yüksek kalitede saklamak isteyenler için 8K video desteği zengin bir görsel ayrıntı yelpazesi sunacak.

Gelişmiş video özellikleri ile donatılması beklenen iPhone 17 Pro serisinin yapay zeka konusunda da önemli iyileştirmelere sahip olacağı söyleniyor. Merakla beklenen cihazın bu yıl Eylül ayında Apple tarafından resmi olarak duyurulması bekleniyor.