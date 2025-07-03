iPhone 17 Pro Max, 35 saate kadar pil ömrüyle rekor kıracak

iPhone 17 Pro Max, kalınlaşan gövdesi sayesinde daha geniş bir pil kapasitesine de ev sahipliği yapacak.

Söylentilere göre cihaz, Apple tarihinin şimdiye kadarki en büyük pil ömrüne sahip modeli olarak duyurulacak.

Eylül ayında duyurulacak cihazın 35 saate kadar pil ömrü sunabileceği iddia ediliyor.

Apple’ın yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli iPhone 17 Pro Max, serinin diğer üyeleri ile birlikte bu yılın Eylül ayında resmi olarak duyurulacak. Merakla beklenen üst düzey cihazın teknik özellikleri ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Gelen son raporlar ise cihazın iddialı bir pil ömrüyle gelerek Apple tarihine geçeceğine işaret ediyor.

Söylentilere göre Apple’ın bu yılki amiral gemisi telefonu, Apple tarihinde daha önce eşi benzeri görülmemiş seviyelerde bir pil kapasitesine ev sahipliği yapacak. Önemli bir sıçramayla karşımıza çıkması beklenen model, şimdiye dek iPhone’larda görebileceğimiz en güçlü bataryayı bünyesinde taşıyacak. Bu da cihazın günlük kullanımda olağanüstü bir konfor sağlayacağının ipuçlarını bizlere veriyor.

iPhone 17 Pro Max, Apple’ın en yüksek pil kapasiteli telefonu olacak

Daha önce iPhone 17 Pro Max’in daha geniş bir enerji hücresine yer açmak için telefonun kalınlığının olası bir şekilde artırılmasından bahsediliyordu. Şimdi ise Instant Digital, Weibo’da paylaştığı bir gönderiyle daha büyük bir kapasite hipotezini güçlendirerek, Apple’ın bir sonraki devinin iddia edilen kapasitesini öne sürüyor.

Haberin kaynağı, gönderisinde “Pro Max” modellerindeki pillerin evrimini izleyerek, iPhone 17 Pro Max ile doruğa ulaşacak bir yükseliş eğilimini vurguladı. Aktarılan pil kapasitelerinin evrimi şu şekilde karşımıza çıkıyor:

iPhone 11 Pro Max: 3.969 mAh

3.969 mAh iPhone 12 Pro Max: 3.687 mAh

3.687 mAh iPhone 13 Pro Max: 4.352 mAh

4.352 mAh iPhone 14 Pro Max: 4.323 mAh

4.323 mAh iPhone 15 Pro Max: 4.422mAh

4.422mAh iPhone 16 Pro Max: 4.676 mAh

4.676 mAh iPhone 17 Pro Max: 5.000 mAh (yaklaşık)

Söz konusu rakamlar doğruysa, “Pro Max” serisi ilk kez 5.000 mAh eşiğini aşarak önemli bir dönüm noktasına ulaşacak. Mevcut iPhone 16 Pro Max’in yaklaşık 33 saatlik tahmini bir pil ömrü sunduğu düşünüldüğünde, halefindeki 5.000 mAh pil kullanım süresini yaklaşık 35 saate çıkarabilir.

Amiral gemisine entegre edilen yeni A19 Pro çipi ve Qualcomm Snapdragon X80 modemi daha enerji verimli olabileceğinden dolayı gerçek pil ömrü bu ilk tahminleri bile aşabilir.

Bu da optimize edilmiş güç tüketimine dönüşebilir ve artan pil kapasitesinin daha da parlamasını sağlayabilir. Fakat henüz tüm bunların resmi olarak doğrulanmadığını belirtmekte fayda var. Şirket henüz konuya ilişkin bir bilgi paylaşmadı.