iPhone 17 ve 17 Air, ProMotion olmadan 120 Hz ekranla gelecek

Apple, iPhone 17 serisinde önemli bir iyileştirmeye hazırlanıyor.

İddialara göre şirket, serinin standart modeli ve iPhone 17 Air'a 120 Hz yenileme hızına sahip ekran getirecek.

Fakat ne yazık ki ProMotion desteği yine "Pro" modellere özgü kalmaya devam edecek.

Teknoloji devi Apple, 2021 yılından itibaren iPhone 13 Pro’ya yerleştirilen ilk ProMotion ekranıyla görüntüleme deneyiminde devrim yarattı. O zamandan bu yana yalnızca Pro modelleri değişken yenileme hızının avantajını deneyimleyebildi.

Ortaya çıkan son söylentiler ise heyecan yarattı. Tüm iPhone 17 serisinin sonunda ProMotion’a güvenebileceğini öne sürüldü. Fakat bu iddiaları reddeden Fixed Focus Digital, iPhone 17 ve iPhone 17 Air’ın temel modellerinin ProMotion ekranlara sahip olmayacağını, ancak basit bir sabit 120 Hz çözümüyle sınırlı olacağına işaret ediyor.

ProMotion desteği “Pro” modellere özel olmaya devam edecek

Geçtiğimiz günlerde iPhone 17 serisi ekran boyutları sızdırıldı. Şimdi ise ekran özelliklerine ilişkin yeni detaylar geldi. İddialara göre Pro olmayan cihazlar sadece standart bir 120 Hz ekrana sahip olacak, uyarlanabilir yenileme hızına sahip ProMotion olmayacak.

Pratikte 60 Hz ekranlı iPhone 16’dan daha akıcı bir deneyime güvenebilirsiniz. Fakat yine de ProMotion’ın olmaması, görüntülediğiniz içeriğe bağlı olarak 1 Hz ile 120 Hz arasında değişmesini engelleyecek.

ProMotion’ın temel modellerde bulunmaması, şimdiye kadar yalnızca Pro modellerde bulunan her zaman açık ekran özelliğinden de vazgeçmek anlamına geliyor. 1 Hz’e düşme yeteneği sayesinde ProMotion, enerji harcamasını en aza indirirken saati, widget’ları ve bildirimleri kilit ekranında etkin tutuyor.

iPhone 17 ve iPhone 17 Air modellerini tercih eden tüketiciler, yalnızca telefon kilidi açıldığında bilgi görüntülemekle yetinmek zorunda kalacak. Pro deneyimini karakterize eden küçük artılardan birinden vazgeçmiş olacak.

60 Hz’den 120 Hz’e geçiş hala bir sıçrama olsa da, bazı alıcılar uyarlanabilir yenileme modunu özleyebilir. Akıcılık ve pil ömrü arasındaki denge, sabit bir ekranla daha belirgin hale geliyor.

Bu iyileştirme ne işe yarayacak?

120 Hz ekranlar, geleneksel 60 Hz ekranlara kıyasla daha akıcı kaydırma ve üstün görseller sunuyor. Sosyal ağlarda kaydırma veya yoğun oyun oynama gibi aktiviteler sırasında fark hemen fark ediliyor.

ProMotion ise kullanıcı etkileşimlerine ve oynatılan içeriğe göre 1 Hz’den 120 Hz’e kadar değişen bir değişkenlik sunarak bu performansı uzatıyor. Maksimum frekansa ihtiyaç duyulmadığında enerji tüketimini azaltıyor.

Sabit 120 Hz paneller, sürekli akışkanlık sunuyor. Ekran bu kadar hızlı bir yenileme gerektirmediğinde tüketim azalmadığından daha fazla pil harcaması içeriyor.

Apple yeni iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesini Eylül ayında tanıtmayı planlıyor.