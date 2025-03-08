iPhone 16e (128 GB) için ilk indirim geldi: İşte fiyatı

Apple’ın yeni giriş seviyesi telefonu iPhone 16e indirim fırsatı ile karşımıza çıktı. Geçtiğimiz haftalarda resmi olarak piyasaya çıkan cihaz, şu anda Türkiye de dahil olmak üzere dünya çapında tüketicilerle buluşmuş durumda. Sunulan yeni indirimle birlikte tüketiciler adına daha cazip fiyatlar karşımıza çıkıyor.

Yeni bir akıllı telefon satın almayı planlayan tüketiciler için öne çıkan bu seçenek, fiyat-performans odaklı bir deneyime ev sahipliği yapıyor. Markanın Apple Intelligence yapay zeka paketi de dahil olmak üzere gelişmiş özellikleri bir araya getiren model, Eylül ayında tanıtılan iPhone 16 serisinin en yeni ve en küçük cihazı olarak lanse ediliyor. Peki ya iPhone 16e indirim kampanyasıyla birlikte kaç paraya satılıyor? İşte detaylar…

iPhone 16e indirim fırsatı: Fiyatı ne kadar oldu?

Apple tarafından geliştirilen yeni fiyat-performans odaklı telefon modeli iPhone 16e’yi satın almak isteyen tüketiciler şu anda markanın internet sitesini ziyaret ettiğinde 47 bin 999 TL‘den başlayan fiyatlarla (128 GB) karşılaşıyor. 256 GB depolamaya sahip model 52 bin 999 TL karşılığında satılıyor. En gelişmiş olan 512 GB’lık sürüm ise 62 bin 999 TL fiyat etiketiyle listeleniyor.

iPhone 16e indirim fırsatı ile karşımıza çıkan A101 Ekstra internet sitesi, Apple’ın yeni giriş seviyesi telefonu için ilk kampanyayı tüketicilere sunuyor. Cihaz şu anda Siyah ve Beyaz renk seçenekleriyle 46 bin 999 TL karşılığında satılıyor. Ayrıcca Hadi Alışveriş Kredisi ile peşin fiyatına 3 taksit imkanı da sağlanıyor.

iPhone 16e alınır mı? İşte avantajları ve dezavantajları

Apple’ın yeni akıllı telefonu ile ilgili aklınızda soru işaretleri varsa, cihazın avantaj ve dezavantajları sizler için bir araya getirdik:

✅ Avantajlar ❌ Dezavantajlar 🚀 Amiral gemisi modellerdeki Apple A18 çipi sayesinde olağanüstü bir performans 💰 Tartışmalı fiyat etiketi, bazı tüketiciler tarafından yüksek bulunuyor 📱 iPhone 14 serisine benzeyen ve Home tuşunu kaldıran yenilenmiş ekran tasarımı 📦 Kutu içeriğinde şarj adaptörüne yer verilmiyor 📸 Gelişmiş bir kamera deneyimi 🌈 Yalnızca Siyah ve Beyaz renk seçenekleri bulunuyor 🔒 Touch ID yerine yeni Face ID sistemi getirildi 🔋 “SE” serisinin önceki modellerine göre daha güçlü bir pil ömrü 🔌 Lightning yerine amiral gemisi modellerdeki gibi USB-C girişine yer verildi

Daha kapsamlı bir incelemeye ihtiyacınız varsa, “Steve Jobs’un kemikleri sızlıyor: iPhone 16e hayal kırıklığı mı?” başlıklı içeriğimize de göz atabilirsiniz.

iPhone 16e teknik özellikleri