iPhone 13 serisi için yolun sonu: Satışları durduruldu

Apple, It’s Glowtime etkinliğinde bir dizi yeni ürünüyle karşımıza çıktı. iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerini karşımıza çıkaran şirket, ayrıca amiral gemisi iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max cihazlarıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Akıllı telefon portföyünü yenileyen şirket, bununla beraber ne yazık ki bazı modellerinin satışlarını da sonlandırma kararı aldı.

Şirket bugün iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinin satışlarını durdurdu. iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 14 ve ve iPhone 14 Plus modelleri için indirim uygulandı. Öte yandan şirket üç yıl önceki akıllı telefon ailesi olan iPhone 13 serisinin de fişini çekti. Apple’ın çok satan popüler telefonu artık raflardan kaldırıldı. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

iPhone 13 satışları neden kaldırıldı?

Apple her yıl yeni amiral gemisi telefon modellerini piyasaya sürmesi ile birlikte eski bazı cihazlarını raflardan çekiyor. Şirketin bu stratejisi yıllardır devam ettiği gibi bu sene de uygulanıyor. Şirket daha gelişmiş modellerini piyasaya sürdükçe eski telefonlarının fişini çekerek tüketicileri daha yeni teknolojileri deneyimlemeye teşvik ediyor.

Bununla birlikte iPhone 13’ün satışlarının durdurulmasının bir diğer sebebi ise üretim ve lojistik maliyetlerinden kaynaklanıyor. Şirket adına eski telefonların üretimine devam etmek ek maliyetlere neden oluyor. Bununla beraber Apple üretim hattını yeni cihazlarına odaklamayı tercih ediyor.

Ancak yine de bu durum iPhone 13 serisi için tamamen karamsar bir tablo çizmiyor. Tüketiciler yine de bu cihaza ulaşmaya devam edebilecek. iPhone 13 yenilenmiş telefon kapsamında çeşitli perakende satış mağazalarında boy göstermeyi sürdürecek. Öte yandan halihazırda bu cihaza sahip olan kullanıcılar önümüzdeki yıllarda da yeni iOS güncellemeleri almaya devam edecek.

iPhone 13 serisi özellikleri

Apple’ın 2021 yılında piyasaya sürdüğü iPhone 13 serisi akıllı telefon ailesi dört modelden oluşuyor. Standart modelin yanı sıra iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max cihazları karşımıza çıkıyor. Serideki tüm cihazlar Apple tarafından geliştirilen A15 Bionic çipinden güç alıyor.

Super Retina XDR OLED ekrana sahip olan cihazlar standart modellerde 13 MP çift kamera sistemiyle karşımıza çıkarken, Pro serisi modellerinde ise 13 MP üçlü kamera sistemi ve LiDAR tarayıcı yer alıyor. 5G bağlantı desteğine sahip telefonlar 1 TB’a kadar dahili depolama alanına ev sahipliği yapıyor.

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