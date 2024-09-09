Apple’dan iPhone 15 ve iPhone 14 serisi için indirim müjdesi

Apple bugün gerçekleştirdiği It’s Glowtime etkinliğinde yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesini piyasaya sürdü. A18 çipli iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modelleri kısa sürede dikkatleri üzerine çekerken, serinin en gelişmiş modelleri olan iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleriyse yeni yakalama düğmesi, A18 Pro çipi ve diğer gelişmiş özellikleriyle tüketicilerin ilgi odağı haline geldi.

Apple yeni akıllı telefonlarını piyasaya duyurması ile beraber iPhone 15 ve iPhone 14 serisi akıllı telefon modelleri için indirim uyguladı. Yeni bir iPhone satın almak isteyen, fakat bütçesi amiral gemisi iPhone 16 cihazları için elverişli olmayan tüketiciler için büyük bir fırsat sunuldu. Peki ya Apple’ın gerçekleştirmiş olduğu indirim ile birlikte iPhone 15 ve iPhone 14’ün fiyatları ne kadar oldu? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

iPhone 15 fiyat listesi

Apple’ın geçen yılki amiral gemisi telefonu iPhone 15 serisi için indirim yapıldı. Şirket yaklaşık 1.500 TL’lik bir fiyat indirimi ile karşımıza çıktı. İndirimden yararlanan modeller iPhone 15 ve iPhone 15 Plus olurken; iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max cihazları ise satıştan kaldırıldı. İşte şirketin duyurduğu yeni fiyatlar…

Model Eski Fiyat Yeni Fiyatı iPhone 15 128 GB 58.499 TL 56.999 TL iPhone 15 256 GB 62.999 TL 61.999 TL iPhone 15 512 GB 71.999 TL 71.999 TL iPhone 15 Plus 128 GB 66.999 TL 64.999 TL iPhone 15 Plus 256 GB 71.499 TL 69.999 TL iPhone 15 Plus 512 GB 80.499 TL 79.999 TL iPhone 15 Pro 128 GB 75.499 TL Satıştan kaldırıldı iPhone 15 Pro 256 GB 79.999 TL Satıştan kaldırıldı iPhone 15 Pro 512 GB 88.999 TL Satıştan kaldırıldı iPhone 15 Pro 1 TB 97.999 TL Satıştan kaldırıldı iPhone 15 Pro Max 256 GB 89.999 TL Satıştan kaldırıldı iPhone 15 Pro Max 512 GB 98.999 TL Satıştan kaldırıldı iPhone 15 Pro Max 1 TB 107.999 TL Satıştan kaldırıldı

iPhone 14 fiyat listesi

iPhone 15’in yanı sıra Apple ayrıca iPhone 14 serisi için de indirim gerçekleştirdi. Burada ise 3 bin 500 TL’ye varan indirim yapıldı. İşte iPhone 14’ün güncel fiyatları…

Model Eski Fiyat Yeni Fiyatı iPhone 14 128 GB 51.499 TL 47.999 TL iPhone 14 256 GB 55.999 TL 52.999 TL iPhone 14 512 GB 64.999 TL 62.999 TL iPhone 14 Plus 128 GB 58.499 TL 56.999 TL iPhone 14 Plus 256 GB 62.999 TL 61.999 TL iPhone 14 Plus 512 GB 71.999 TL 71.999 TL

Peki ya siz Apple’ın gerçekleştirdiği indirim ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.