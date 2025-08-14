iOS 26 Public Beta 3 yayınlandı: İşte iPhone’a gelen özellikler

Apple, iOS 26 ve iPadOS 26 Public Beta 3 güncellemelerini yayınladı.

Liquid Glass tasarımıyla birlikte yeni özellikler, iPhone ve iPad kullanıcılarına sunuldu.

iOS 26 ve iPadOS 26'nın final sürümleri Eylül ayında çıkacak.

Teknoloji dünyasının devlerinden Apple, iOS 18.6.1 güncellemesine ek olarak yeni işletim sistemleri iOS 26 ve iPadOS 26’nın üçüncü genel Beta sürümlerini kullanıcıların testine sundu. Final sürümleri Eylül ayında yayınlanması beklenen güncellemeler, Apple’ın “Liquid Glass” adını verdiği yepyeni bir görsel tasarımla iPhone kullanıcılarını buluşturacak.

Şeffaflığa odaklanan estetik bir yaklaşımla uygulama simgelerinden menülere kadar her yerde kendini gösteren Liquid Glass tasarımı, Apple tarafından yayınlanan “Public Beta” programı kapsamında iPhone ve iPad üzerinde deneyimlenebiliyor. Akşam saatlerinde iOS 26 ve iPadOS 26 Public Beta 3 versiyonları piyasaya sunuldu.

iOS 26 güncellemesi hangi özellikler sunuyor?

Apple’ın internet sitesindeki bilgilere göre, iOS 26 özellikleri arasında bulunan “Liquid Glass” tasarımında simgeler, menü düğmeleri ve gezinme çubukları, ışığı yansıtıp kırarak daha dinamik bir görünüm sunmayı vaat ediyor. Bazı bölümlerde açılır menüler, küçülen sekme çubukları ve daha yuvarlak bir estetik göze çarpıyor.

Yeni güncellemelerle gelen Apple Intelligence özellikleri arasında ise ekran görüntüleri için Visual Intelligence, Cüzdan uygulamasında güncellenmiş sipariş takibi, Anımsatıcılar’da yeni seçenekler ve Mesajlar, Telefon ile FaceTime uygulamalarında canlı çeviri gibi kullanım kolaylığını artıran imkanlar karşımıza çıkıyor. Ayrıca Image Playground, ChatGPT tarzı seçeneklerle geliyor ve Genmoji özelliği sayesinde iki veya daha fazla emojiyi birleştirerek yeni emojiler oluşturmak mümkün oluyor.

iOS 26 ile birlikte 2D fotoğraflar, Spatial Scene özelliği sayesinde 3D bir görünüme kavuşurken, Safari’nin gezinme çubuğu güncellendi. Telefon uygulamasında arama süresini kısaltan yeni Call Screening ve Hold Assist özellikleri bulunuyor. Mesajlar uygulaması, kişiselleştirilebilir arka planları ve anket oluşturma desteğiyle daha eğlenceli hale geldi.

Bu ve çok daha fazla yeni özellik, iOS 26 Public Beta sürümüne katılan iPhone kullanıcılarına sunuldu.

iOS 26 Public Beta 3 nasıl yüklenir?

Apple’ın beta test programına kayıtlı olan kullanıcılar, iOS 26 Public Beta 3 sürümünü kolayca yükleyebilirler. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli:

Apple’ın web sitesi üzerinden beta programına kayıt olun.

Ardından cihazınızdan Ayarlar uygulamasına gidin.

Genel bölümünü seçin ve Yazılım Güncelleme kısmına dokunun.

Burada çıkan iOS 26 Public Beta seçeneğini işaretleyerek indirme ve yükleme işlemlerini başlatabilirsiniz.

macOS 26 Public Beta 3 de çıktı

Apple, iOS 26’nın yanı sıra, macOS 26 Tahoe işletim sisteminin da üçüncü genel beta sürümünü yayınladı.

Apple’ın açıklamalarına göre, macOS 26 Tahoe sürümü, iOS 26 ile aynı “Liquid Glass” tasarımına sahip ve uygulama simgelerinden Dock’a, menülerden Kontrol Merkezi’ne kadar tüm arayüzü değiştiriyor. Kullanıcılar artık Kontrol Merkezi, menü çubuğu, klasörler ve uygulama simgeleri gibi birçok unsuru kişiselleştirebiliyor.

macOS Tahoe Public Beta 3 Nasıl Yüklenir?

Apple’ın Public Beta test programına kayıtlıysanız, macOS 26 Tahoe Public Beta 3 sürümünü kolaylıkla yükleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler şu şekilde:

Apple’ın web sitesi üzerinden beta programına kayıt olun.

Mac cihazınızdan Sistem Ayarları’n gidin.

Genel bölümünü seçin ve ardından Yazılım Güncelleme kısmına tıklayın.

Ekranda çıkan macOS Tahoe Public Beta seçeneğini işaretleyerek indirme ve yükleme işlemlerini başlatabilirsiniz.

iOS / iPadOS 26 ve macOS 26 ne zaman çıkacak?

Apple’ın yeni işletim sistemleri için sonbahar ayları işaret ediliyor. Şirketin geleneksel takvimine göre, iOS 26 ve iPadOS 26 final sürümlerinin Eylül ayında, yeni iPhone modelleriyle birlikte yayınlanması bekleniyor. macOS Tahoe’nun ise yine sonbahar aylarında, genellikle Ekim veya Kasım ayında kullanıcılara sunulacağı tahmin ediliyor.