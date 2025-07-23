Apple yeni iOS 26 Beta 4 güncellemesini yayınladı.

Şirket ayrıca iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26, visionOS 26 ve tvOS 26'nın da yeni Beta sürümlerini sundu.

Çok yakında Apple, genel Beta sürümüyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Teknoloji devi Apple, WWDC 2025 etkinliğinden kısa bir süre sonra desteklenen tüm uyumlu iPhone modelleri için iOS 26 işletim sisteminin ilk Beta sürümünü yayınladı. Kullanıcılara sunulan ilk sürümler genellikle hatalar ve sorunlar içerdiğinden dolayı kullanıcılar ilk genel Beta sürümünün yayınlanmasını heyecanla bekliyor.

Söylentilere göre Apple,iOS 26’nın ilk genel Beta sürümünü bu hafta sonuna kadar yayınlamaya ve yeni özellikleri daha geniş bir kitleye sunmaya hazırlanıyor. Son olarak şirket, iOS 26 Beta 4 güncellemesi ile karşımıza çıkarak dikkatleri yeniden üzerinde topluyor.

iOS 26 kullanıcıları ikiye böldü

Apple, iOS 26 ile birçok yeni özellik sundu. Fakat güncellemenin en dikkat çeken kısmı, internette tartışmalara yol açan Liquid Glass adlı yeni tasarım dili oldu. Bazıları bunu özgün olmayan ve biraz müdahaleci bulurken, bazıları ise yenilenen arayüzü memnuniyetle karşılıyor.

Yeni Liquid Glass kullanıcı deneyimini denemek için şirketin iOS 26’nın ilk genel Beta sürümünü yayınlamasını beklemeniz tavsiye ediliyor. Apple geliştiricilere halihazırda birkaç Beta güncellemesi sundu ve Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre genel Beta sürümü de yakında yayınlanacak.

Apple ekosistemi için yeni “Beta 4” güncellemeleri çıktı

Şimdi ise dördüncü iOS 26 Beta 4 güncellemesi kullanıcılara sunuldu. Apple’ın tipik yayın döngüsü, herkese açık Beta sürümlerinin geliştirici test sürümlerinden sonraki gün yayınlanmasıdır.

iOS 26’nın herkese açık Beta sürümüne tüm uyumlu cihazlar için iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26, visionOS 26 ve tvOS 26 sürümleri eşlik edecek. Dördüncü geliştirici Beta sürümünün derleme numaraları şu şekilde karşımıza çıkıyor:

iOS 26 ve iPadOS 26 Beta 4 – 23A5297i

macOS 26 Beta 4 – 25A5316i

tvOS 26 Beta 4 – 23J5316g

watchOS 26 Beta 4 – 23R5317g

visionOS 26 Beta 4 – 23M5300g

Son olarak iOS 26 güncellemesini destekleyen iPhone modelleri şu şekilde sıralanıyor: