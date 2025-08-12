iOS 26 Beta 6 çıktı: İşte iPhone’lara gelen yenilikler

Apple başta iOS 26 olmak üzere iPadOS, macOS 26 Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 ve visionOS 26 için Beta 6 güncellemeleri yayınlandı.

Şirket, iPhone'lara yönelik yeni güncellemede Liquid Glass'a ince ayarlar getirdi.

Aynı zamanda yepyeni zil sesi seçenekleri kullanıcılara sunuldu.

Apple yeni iOS 26 Beta 6 güncellemesi ile karşımıza çıktı. Şirket ayrıca iPadOS 26, macOS 26 Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 ve visionOS 26’nın yeni Beta güncellemelerini de kullanıcılarla buluşturdu. Markanın ürün ekosistemini güçlendirecek yeni yazılımlar, geçen hafta yayınlanan Beta 5 sürümünün arkasından geldi.

Cupertino merkezli şirket böylelikle geliştiricilere yeni yazılım güncellemelerini test etme imkanı sundu. iOS 26 Beta 6’nın öne çıkan özellikleri arasında Liquid Glass’a daha fazla şeffaflık sağlayan saat animasyonları ve altı yeni zil sesi yer alıyor.

iOS 26 Beta 6 güncellemesi neler sunuyor?

Apple’ın yeni yazılım güncellemesi 2017’den beri iPhone’lar için varsayılan zil sesi olan ikonik “Reflection” zil sesinin altı yeni varyasyonunu sunarak iPhone telefon deneyimini zenginleştiriyor.

Buoyant, Dreamer, Tech, Pop, Reflected ve Surge adlı bu varyasyonlar, klasik sesin yeni yorumlarını sunuyor. “Reflected” varyasyonunun iOS 26’nın ikinci Beta sürümüne daha önce eklenen “Alt 1” seçeneğiyle aynı olduğunu da eklemekte fayda var.

Apple “Reflection” ailesinden ayrı olarak Little Bird adında yepyeni bir zil sesi daha duyurdu. Aaron adlı X kullanıcısının gönderisinden bu sesi dinlemek mümkün:

A 7th new ringtone, this one is a new original one called Little Bird pic.twitter.com/0O5bcIhwGf — Aaron (@aaronp613) August 11, 2025

Orijinal Reflection zil sesi varsayılan olarak kalacak. Bu nedenle yeni varyasyonlardan birini ya da Little Bird’ü tercih eden kullanıcıların bunu manuel olarak seçmesi gerekecek.

Bu yeni sesleri keşfetmek ve ayarlamak için Ayarlar uygulamasına gidp, “Sesler ve titreşim” bölümüne ulaşmanız gerekiyor. Ayrından Zil Sesi’ni seçin, “Reflection”a dokunun ve mevcut varyasyonlar arasından seçim yapın.

Benzer bir şekilde iOS 26’da Apple, basit bir ses dosyasından zil sesi oluşturma sürecini basitleştirdi. Daha önce kullanıcıların özel zil sesleri oluşturmak ve atamak için GarageBand uygulamasını kullanması gerekiyordu.

Fakat iOS 26 bu adımı kaldırarak süreci daha kullanıcı dostu hale getiriyor. Doğrudan “Dosyalar” uygulaması üzerinden erişilebilir kılınıyor.

iOS 26 güncellemesinin kararlı sürümü Eylül ayında karşımıza çıkacak. Şirketin ayrıca 9 Eylül’de iPhone 17 serisini tanıtmayı planladığı öne sürülüyor. Fakat Apple’dan henüz bu konuda doğrulama gelmediğini de ekleyelim.