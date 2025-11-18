Apple dokunmatik sensörlü iPhone kılıfı geliştiriyor

Reklam

Apple, iPhone kılıflarını ikincil bir dokunmatik arayüze dönüştürmeyi iplanlıyor.

Şirketin aldığı bir patent, kılıf üzerine yerleştirilmiş kapasitif veya basınca duyarlı sensörler ile fiziksel tuşların görevlerinin üstlenilmesine olanak sağlıyor.

Bu dikkat çeken teknoloji, özellikle de çerçevesiz ve tuşsuz olacağı söylenen gelecekteki iPhone'lar için bir çözüm sunuyor.

Teknoloji devi Apple, iPhone Pro serisi için cihazın arayüzünün bir uzantısı olarak işlev görebilecek yeni bir kılıf geliştiriyor. Söylentilere göre şirket, kılıfın bazı kısımlarının dokunmaya ya da basınca tepki vermesini sağlayan entegre sensörlü aksesuarlar piyasaya sürmeyi düşünüyor.

Yeni iPhone aksesuarı ile ilgili henüz teknik detaylar mevcut değil. Fakat patent kurumlarına yapılan kayıtlar, Apple’ın bu alanda çözümler aradığını bizlere gösteriyor. 2024 yılında yapılan bir patent başvurusu, geleneksel koruma işlevinin ötesine geçerek giriş yüzeyi işlevi görebilen bir aksesuarı tanımlıyor.

Reklam

Bu ilginç kılıf iPhone 20 ile birlikte hayatımıza girebilir

Patente göre bu yeni kılıf, kapasitif veya basınç sensörleriyle üretilen dokunmaya duyarlı alanlar içerecek. Bu noktalar, normalde iPhone’un fiziksel düğmeleriyle gerçekleştirilen eylemlerin yerini alabilecek.

Bu sayede kılıf üzerinde dokunma, uzun basma ya da kaydırma gibi hareketler sistem işlevlerini etkinleştirebilecek. Belgede ayrıca kılıf ile iPhone arasında NFC tanımlama ve sinyal aktarımı gibi iletişim yöntemlerinden de bahsediliyor.

Patentte açıklanan bazı modellerde, örneğin kılıfa gömülü bir Touch ID kullanılarak cihazın kilidinin açılmasına olanak tanıyan bir biyometrik okuyucunun entegre edilmesi bile mümkün olacak.

Apple’ın 2027’de akıllı telefon pazarındaki 20. yıl dönümü şerefine planlanan tamamen çerçevesiz bir iPhone üzerinde çalıştığına dair söylentiler mevcut. İddialara göre bu sürpriz model, etkileşimli kılıfı da beraberinde getirebilir.

Modelin her tarafı kavisli bir ekrana sahip olması ve mekanik düğmeler için çok az veya hiç yer bırakmaması bekleniyor. Bu tür bir tasarım için alternatif çözümlere ihtiyaç duyulacağı tahmin ediliyor.

İddialara göre Apple, geleneksel düğmeler yerine kapasitif katmanlar benimseyebilir. Bu da bu komutların bazılarını devralan bir kapak fikriyle uyumlu görünüyor. Daha büyük ve daha ergonomik bir yüzey, fiziksel düğme eksikliğini telafi ederek yanlara yanlışlıkla dokunmayı önlemeye yardımcı olacak.