iOS 19 Beta güncellemesi yolda: Neler bekleniyor?

Apple, WWDC25 etkinliğinde merakla beklenen yeni iOS 19 işletim sistemini tanıtacak.

iPhone'lar için geliştirilen yeni işletim sistemi, iPhone 11 serisi ve sonraki tüm modeller tarafından desteklenecek.

VisionOS arayüzünü anımsatacak yeni bir tasarım sunacak güncelleme, iOS 7'den bu yana en radikal değişikliklerden birine ev sahipliği yapacak.

Teknoloji devi Apple, iOS 19 işletim sistemi üzerine çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. iPhone’lar için büyük değişikliklere ev sahipliği yapması beklenen güncelleme, Haziran ayında düzenlenecek olan Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) etkinliğinde ilk Beta sürümüyle karşımıza çıkacak.

Kullanıcılar daha sonra çok sayıda söylentiyle beklenen yeni özelliklerle dolu kararlı sürümü Eylül ayında bekleyebilecek. Yazılımın ilk önizlemesinin 6 Haziran’da yapılması planlanıyor. Büyük bir sabırsızlıkla beklenen güncellemeye ilişkin önemli ayrıntılar gün yüzüne çıktı. İşte detaylar…

iOS 19 ile gelecek yenilikler

iOS’un yeni kullanıcı arayüzü, birçok kişinin visionOS’a benzettiği bir tasarımla bir değişime uğrayacak. İddialara göre iOS 7’den bu yana en önemli estetik evrimlerden biri gerçekleşecek.

MacRumors’un haberine göre aynı zamanda iOS 19 ile birlikte yeni bir özellik de ortaya çıkacak. Müzik yönetimini basitleştirmek ve sistemin çeşitli işlevleriyle etkileşimi hızlandırmak için tasarlanmış yüzen ve çok yönlü bir çubuk sunulacak.

Sahne Yöneticisi özelliği, USB-C bağlantısı üzerinden harici ekranlara içerik çıkışı yapma olanağıyla iPhone’un yeteneklerini genişletecek. Fakat iPad’de kullanım için belirli sınırlamalar olacak. iPhone 15’ten başlayarak tüm yeni modellerde bu yazılım özelliğinin uyumluluğu sağlanacak.

Mesajlaşma alanında, RCS mesajlarına yönelik destek, ek güvenlik için uçtan uca şifrelemeyi ve gönderilmemiş iletileri geri alma ve gönderdikten sonra düzenleme gibi kolaylık seçeneklerini sunacak. Bazı AirPods modelleri, anında konuşma çevirisi için güncellenmiş bir aygıt yazılımı da alabilir.

Sağlık uygulaması, kişiselleştirilmiş egzersiz planları sunacak koçluk özellikleriyle gerçek bir kişisel koç olmaya hazırlanıyor. Uzmanlar tarafından oluşturulan video içerikleri, kullanıcılara fitness yolculuklarında rehberlik edecek.

Yapay zeka iOS 19 ile birlikte artık daha fazla hayatımızda yer edinecek. Google CEO’su Sundar Pichai, Gemini’nin iOS 19’a yerel olarak entegre edilebileceğine dair ipuçları verdi. Bu teknolojinin kullanıcıların yanıtları görüntülemesine, resim oluşturmasına ve ChatGPT’ye benzer şekilde yazma desteği aracı olarak kullanılması bekleniyor.

Sesli asistan Siri, bireysel bağlamı daha iyi anlayabilecek ve yeni akıllı yeteneklerle zenginleştirilecek yenilenmiş bir görünümle sunulacak. Apple’ın işletim sistemi de yeni AB direktiflerini uygulayacak.

Teknoloji devi Apple, bu ayarlamalar sonucunda ve bazen de ilk planlarından farklı olarak, diğer üreticilerin akıllı saatlerinde bildirimlerle etkileşimi etkinleştirecek. Ayrıca AirDrop ve AirPlay’e alternatif servislerin de sağlanması gerekecek ve diğer markaların kulaklıklarına da ses geçişinin genişletilmesi planlanıyor.

iOS 19 alacak iPhone modelleri

iOS 19 işletim sisteminin iPhone 11’den itibaren uyumluluğunu genişleteceğini belirtmekte fayda var. İddialara göre iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modelleri yeni güncellemeyi desteklemeyecek.

Güncellemeyi desteklemesi beklenen modeller şu şekilde sıralanıyor: