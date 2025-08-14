iOS 18.6.1 güncellemesi çıktı: İşte yenilikler

Apple bu akşam iPhone ve Apple Watch'lar için yeni güncellemeler sundu.

iOS 18.6.1 ve watchOS 11.6.1 resmen yayınlandı.

Fakat söz konusu güncellemeler daha çok ABD'deki kullanıcıları ilgilendiren birtakım yenilikler sunuyor.

Apple bugün iOS 18.6.1 güncellemesi ile karşımıza çıktı. iPhone kullanıcıları için yayınlanan yeni güncellemeye, Apple Watch akıllı saatler için gelen watchOS 11.6.1 yazılımı eşlik ediyor.

Şirket günün erken saatlerinde yeni güncellemeleri bu akşam kullanıcılarla buluşturacağını resmi olarak duyurmuştu. Şirket genellikle kullanıcılarını şaşırtmayı tercih ederek bu konularda gizliliğe önem gösteriyordu. Alışılmadık duyurunun ardından söz konusu yazılımlar kullanıcıların erişimine sunuldu.

iOS 18.6.1 ve watchOS 11.6.1 daha çok ABD’li kullanıcılara hitap ediyor

9to5Mac’in haberine göre yeni 18.6.1 sürümü, Apple Watch’un kan oksijeni özelliklerinin bazılarının kısıtlı olduğu Amerikan pazarını hedefliyor. Bu nedenle Türkiye’deki kullanıcılar herhangi bir önemli yeni özellik beklememeli. Bunun yerine alışıldık hata düzeltmeleri ve güvenlik iyileştirmelerinden kaynaklanıyor.

Güncelleme, iPhone Xs’ten en yeni iPhone 16’ya kadar 2018’den bu yana tüm iPhone’larla uyumlu olmaya devam ediyor:

iPhone 16 Pro Max ve iPhone 16 Pro

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max

iPhone 14 ve iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max

iPhone 13 ve iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 ve iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max

iPhone XS ve iPhone XS Max

iPhone XR

3. nesil iPhone SE

2. nesil iPhone SE

Her zamanki gibi şu adımları takip ederek cihazınızı kolaylıkla güncelleyebilirsiniz: “Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme”

iOS 26 için geri sayım başladı

Yeni güncellemeler ayrıca Apple’ın şu anda altıncı Beta sürümünde olan iOS 26’yı geliştirmesiyle birlikte geliyor. Şirket, büyük lansmanlar için geleneksel dönem olan Eylül ayındaki büyük geçişten önce iOS 18’i stabilize etmeyi hedefliyor gibi görünüyor.

Merakla beklenen iOS 26 güncellemesi Eylül ayında şu modellerle uyumlu olarak yayınlanacak:

iPhone 16e, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone SE 2. nesil

iPhone SE 3. nesil

Son olarak Apple bugün iOS 26 Public Beta 3 güncellemesini de kullanıcılarla buluşturdu.