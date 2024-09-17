iOS 18 nihayet piyasaya çıktı! İşte uyumlu iPhone modelleri

iOS 18 işletim sistemi bugün nihayet iPhone kullanıcılarının erişimine sunuldu. Apple tarafından yayınlanan yazılım, aynı zamanda markanın ekosisteminin parçası olan iPadOS 18, macOS 15 Sequoia, watchOS 11, tvOS 18 ve VisionOS 2 ile birlikte karşımıza çıktı. İlk olarak WWDC 2024 etkinliğinde resmi olarak duyurulan güncellemeler bugün itibariyle uyumlu iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV ve Apple Vision Pro modelleri için geldi.

iPhone cihazları için gelen yeni iOS güncellemesi yaklaşık üç aylık beta deneme süresinden sonra nihayet genel kullanıma açıldı. Peki ya yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılar ne gibi yeniliklerle karşılaşacak? Uyumlu iPhone modelleri ve güncellemeyle beraber hayatımıza giren yenilikleri sizler için bir araya getirdik. İşte ayrıntılar…

iOS 18 özellikleri

Uzun süredir merakla beklenen iOS 18 güncellemesi iPhone cihazlarına başta tasarım olmak üzere birçok yenilik kazandırıyor. Ana ekran artık tıpkı Android’de olduğu gibi renkli simgelerle özelleştirilebilir ve kullanıcının istediği şekilde düzenlenebilir hale geliyor. Yine yeniden tasarlanan Kontrol Merkezi’nde ise farklı ayarlarla sayfalar oluşturma imkanı mümkün kılınıyor.

iPadOS 18 güncellemesi de benzer değişikliklerle karşımıza çıkıyor. iPad cihazlarına gelen yeni güncelleme, on yıldan uzun bir sürenin ardından ilk kez iPad nihayet bir hesap makinesi uygulamasına sahip olacak. Apple Pencil ile “matematik notları” işlevi gibi iPad deneyimine uyarlanmış bazı ilginç özellikler kullanıcılara sunulacak.

iPhone veya iPad’inizi güncellemek için cihazınızda “Ayarlar” sayfasını açmanız, “Genel” bölümüne gitmeniz ve “Yazılım Güncelleme” yazısına dokunmanız yeterli olacak. Önünüze açılacak sayfada hem iOS 18 hem de iOS 17.7 güncellemeleri mevcutsa işletim sisteminin hangi sürümünü yüklemek istediğinizi seçme şansına sahip olabileceksiniz.

iOS 18 alacak iPhone’lar