iOS 18.3 Beta 2 güncellemesi çıktı: İşte yenilikler

iOS 18.3 Beta 2 güncellemesi Apple Developer programına kayıtlı kullanıcılar için yayınlandı.

Bununla birlikte şirket ayrıca iPadOS 18.3, macOS Sequoia 15.3, watchOS 11.3, tvOS 18.3 ve VisionOS 2.3'ün ikinci Beta sürümlerini de kullanıcılara sundu.

Teknoloji devi Apple geliştiricilere özel sürpriz bir güncelleme ile karşımıza çıktı. iPhone, iPad ve Mac cihazlarına yönelik iOS 18.3, iPadOS 18.3 ve macOS Sequoia 15.3 yazılımları için Beta 2 güncellemeleri yayınladı. Şirketin geliştirici programına kayıtlı kullanıcılar şu anda bu yeni yazılımlara kolaylıkla erişim sağlayabilir.

Apple ayrıca watchOS 11.3, tvOS 18.3 ve VisionOS 2.3’ün ikinci Beta sürümünü de geliştiricilere sundu. Şirket muhtemelen bu güncellemelerin son sürümünü ay sonuna kadar yayınlayacak. Kısa süre önce iOS 18.2.1 kararlı sürümünü piyasaya süren marka, “acil yükleyin” uyarısıyla bazı kritik hataları ve güvenlik açıklarını giderdi. Peki ya şirketin son Beta güncellemeleri neler sunuyor? İşte iOS 18.3 Beta 2’nin tüm ayrıntıları…

iOS 18.3 Beta 2 ile gelen yenilikler

9to5Mac tarafından aktarılan bilgilere göre Apple, Aralık ayının ortalarında yayınlanan iOS 18.3 genel Beta sürümünden sonra gelen ikinci güncellemeyle geliştiricilerin karşısına çıktı. İlk Beta’da uyumlu robot süpürgelerin Ev uygulamasına eklenmesine yönelik bir temel oluşturuldu. Beta 2’de ise Hesap Makinesi uygulaması için büyük değişikliklere yer verildi.

iOS 18.3 Beta 2 güncellemesi Hesap Makinesi uygulamasında daha önce kaldırılan bir özelliği şimdi yeniden kullanıcılarla buluşturuyor. Geçmiş sürümlerde kaldırılan hesaplamayı tekrarlama özelliği kullanıcılar tarafından memnuniyetle kullanılıyordu. Bu işlevin yokluğu kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkilemişti.

Bilmeyenler için bu özellik, “eşittir” (=) düğmesine basarak aynı işlemi tekrar yapmanızı kolaylaştırıyordu. Şimdi nihayet yeni sürüm ile birlikte bu özellik de geri döndü. Kullanıcılar eskisi gibi tekrardan bu tuşa basarak üst üste pratik bir şekilde hesaplamalar yapma imkanına sahip oldu.

iOS 18.3 Beta 2 ile gelen diğer yenilikler ise hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerine odaklanıyor. Güncellemede ne yazık ki başka yeni bir özelliğe yer verilmiyor.

iOS 18.3 Beta 2 nasıl indirilir?

iOS 18.3 ve iPadOS 18.3 Beta 2’yi indirmek için iPhone ve iPad’inizde Ayarlar uygulamasını açmanız yeterli olacak. Ayarlar’dan Genel > Yazılım Güncelleme > Beta Güncellemeler sayfasını ziyaret etmeniz gerekiyor.

Buradan mevcut en son sürümü kolaylıkla indirebilirsiniz. Fakat öncelikle Apple Kimliğinizin geliştirici hesabınıza bağlı olduğundan emin olun. Eğer hesabınız bağlı değilse Yazılım Güncelleme sayfasında bu seçeneği göremeyeceksiniz.