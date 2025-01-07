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    iOS 18.2.1 güncellemesi “hemen yükleyin” uyarısıyla yayınlandı

    Apple bugün iPhone ve iPad kullanıcıları için kritik bazı hata düzeltmelerine odaklanan yeni iOS 18.2.1 ve iPadOS 18.2.1 güncellemelerini sundu.
    iOS 18.2.1
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    • iOS 18.2.1 ve iPadOS 18.2.1 güncellemeleri bugün resmen yayınlandı.
    • Apple'ın iPhone ve iPad'ler için sunduğu yeni güncellemeler, kritik bazı hata düzeltmelerine odaklanıyor.
    • Güvenlik açıklarını çözmek için gelen güncellemelerde yeni bir özellik sunulmadığı vurgulanıyor.

    Teknoloji devi Apple, iOS 18.2.1 ve iPadOS 18.2.1 güncellemelerini yayınladı. Şirket yeni güncellemelerin önemli sorunları giderdiğini ve kullanıcıların bir an önce kurulumu gerçekleştirmeleri gerektiğini ifade etti. Yeni yazılımların kritik bazı hataları giderdiği belirtildi.

    Geçen ay karşımıza çıkan iOS 18.2 güncellemesinden sonra iPhone’lara gelen ilk güncelleme olan bu yeni yazılım, son güncellemedeki pek çok hatayı gidererek daha kusursuz bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor. Bu güncelleme ile birlikte kullanıcılara yeni bir özellik sunulmadığının altı çizilirken, yazılımın daha ziyade hata düzeltmelerine odaklandığı vurgulanıyor.

    iOS 18.2.1, iPhone’lardaki güvenlik açıklarını gideriyor

    GSMArena tarafından aktarılan bilgilere göre iPhone kullanıcılarına sunulan yeni iOS 18.2.1 güncellemesi, önceki sürümde yer alan hataları ve güvenlik açıklarını çözüyor. Apple düzeltilen sorunların tam olarak hangileri olduğunu belirtmese de bunun tüm kullanıcılar için önemli olduğunu vurguluyor.

    iOS 18.2.1 güncellemesi
    Görsel: GSMArena

    Apple, uyumlu iPhone’lara sahip olan kullanıcılar için en kısa sürede yeni güncellemeyi kurmalarını öneriyor. iOS 18.2.1 ve iPadOS 18.2.1’i indirmek için cihazınızın Ayarlar sayfasını açıp Genel‘e ve ardından Yazılım Güncelleme‘ye dokunmanız gerekiyor. Sonrasına karşınıza iOS 18.2.1 veya iPadOS 18.2.1 güncellemesini gösteren bir ekran gelecek. Yeni güncellemeyi onaylayarak cihazınızı en güncel seviyeye taşıyabileceksiniz.

    Yeni Apple Intelligence özellikleri iOS 18.4’te gelecek

    Bir sonraki büyük güncelleme olan iOS 18.3 yazılımının bu ayın sonlarında gelmesi bekleniyor. Fakat yeni güncellemede diğer Apple Intelligence özelliklerinin tanıtılması pek de olası görülmüyor. Bunun için kullanıcıların Mart ayında yayınlanacak iOS 18.4’ün çıkışını beklemeleri gerektiğini söyleyebiliriz.

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    iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

    iOS 18.4 güncellemesi ile birlikte kullanıcılar Apple Intelligence odaklı yeni özelliklere sahip olacak. Örneğin Siri asistanının daha kişisel hale geleceği ve size daha alakalı yanıtlar sağlamak için uygulamalarınıza göz atabileceği ifade ediliyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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