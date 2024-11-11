iOS 18.2 Beta 3 güncellemesi yeni yapay zeka özellikleri ile çıktı

Teknoloji devi Apple, iOS 18.2 Beta 3 güncellemesi ile iPhone kullanıcılarının karşısına çıktı. Bir süredir merakla beklenen yeni güncelleme, iPadOS 18.2 ve macOS Sequoia 15.2’nin üçüncü Beta sürümleriyle geliştiricilerin kullanımına sunuldu.

Apple ekosistemi için yayınlanan yeni Beta güncellemeleri bir dizi yenilik ile birlikte karşımıza çıkıyor. iPhone, iPad ve Mac cihazlarda Apple Developer programına kayıtlı olan kullanıcılar için gelen yeni güncellemeler, cihazları daha akıllı ve duyarlı hale getirmeyi vaat eden yeni Apple Intelligence yapay zeka özellikleri ile büyük bir dikkat yaratıyor. Kullanıcılar tarafından sabırsızlıkla beklenen AI işlevleri nihayet erişime açılıyor.

iOS 18.2 Beta 3 ile gelen yeni özellikler

9to5Mac’in haberine göre iPhone cihazlarına gelen yeni güncelleme kullanıcılara bazı ilgi çekici yeni özellikler getiriyor. Bunlardan ilki, kullanıcıların metin komutlarına dayalı görüntüler oluşturmasına olanak tanıyan yeni bir uygulama olan Image Playground olarak karşımıza çıkıyor. Bu özellik animasyon, illüstrasyon ve eskiz gibi çeşitli yaratıcı seçenekler sunuyor. Aynı zamanda Mesajlar gibi uygulamalarda doğrudan da kullanılabiliyor.

Yeni güncelleme ile beraber kullanıcılara sunulan bir diğer yenilik ise farklı figürleri bir araya getirerek özelleştirilmiş emoji yaratmaya yarayan bir araç olan Genmoji oluyor. Kullanıcılar örneğin “kafasında şapka olan tavuk” gibi komutlar ekleyerek benzersiz ve komik emojiler oluşturabiliyor.

iOS 18.2 Beta 3 güncellemesi ile başka bir yenilik, Siri için entegrasyonu oluyor. Apple’ın sesli asistan hizmeti artık kullanıcı onayına bağlı olarak belirli taleplere yanıt vermek için ChatGPT’den yararlanabiliyor. Bu ilgi çekici entegrasyon, daha ayrıntılı ve bağlamsal yanıtlarla Siri’yi daha verimli bir hale getiriyor.

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Apple Intelligence özellikleri hangi cihazlarda destekleniyor?

Apple Intelligence yapay zeka özelliklerinin en iyi şekilde çalışması için belirli cihazlara sahip olmanız gerekiyor. Yeni güncelleme ile kullanıcılara sunulan AI özellikleri yalnızca iPhone 15 Pro’dan sonraki modellerle uyumlu olacak. Tablet tarafında A17 Pro veya M serisi çipe sahip bir iPad gerektiriyor.

MacOS Sequoia 15.2’deki yenilikler ise M serisi çiplere sahip Mac’lerde çalışıyor. Beta sürümleri tüm uyumlu cihazlar için kullanılabilir olsa da yeni Apple Intelligence özellikleri gerekli donanıma sahip modellerle sınırlı tutuluyor.

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iOS 18.2 Beta 3 nasıl indirilir?

iPhone kullanıcıları için gelen yeni iOS 18.2 Beta 3 güncellemesi kayıtlı geliştiriciler için oldukça basit bir şekilde indirilebiliyor. iOS 18.2 ve iPadOS 18.2’yi yüklemek için cihazınızın “Ayarlar” sayfasını açıp “Genel” bölümünü seçtikten sonra “Yazılım Güncelleme” ekranına gidip “İndir ve Yükle” yazısına dokunmanız yeterli olacak.

MacOS Sequoia 15.2’de ise Apple menüsüne gitmeniz, “Sistem Ayarları” bölümünü seçmeniz, “Genel” yazısına tıklamanız ve son olarak Beta sürümünü yüklemek için “Yazılım Güncelleme” kısmını ziyaret ederek “Şimdi Güncelle” seçeneğine basmanız gerekiyor.

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