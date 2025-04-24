21 bin Intel çalışanı işten çıkarılacak

Intel çok sayıda çalışanıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Şirketin yeni CEO'su Lip-Bu Tan, 21 bin çalışanı işten çıkarmayı planlıyor.

Bu da Intel'in işgücünün yaklaşık yüzde 20'sine tekabül ediyor.

Intel’in yeni CEO’su Lip-Bu Tan, şirkette önemli bazı değişikliklere gidiyor. Ortaya çıkan son raporlara göre şirketin yakın zamanda iş gücünü değiştirecek bir planı açıklayabileceği belirtiliyor. Personel sayısında yüzde 20 civarında bir azaltmadan söz ediliyor. Beklenen kararın bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Bloomberg’in haberine göre yaklaşık 108 bin 900 çalışanı gösteren 2024 sonu verilerine dayalı hesaplamalar, potansiyel olarak etkilenecek pozisyon sayısını 21 binin üzerine çıkaracak ve bu da kapsamlı bir müdahale olacak. Olası duyurunun, Tan’ın CEO olarak yeni rolünde ilk resmi ataması olması nedeniyle, 2025 yılının ilk çeyreğine ait mali sonuçların açıklanmasıyla aynı zamana denk gelmesi de tesadüf değil gibi görünüyor.

Intel büyük bir dönüşüme hazırlanıyor

Intel için olası kesintilere ilişkin söylentiler aslında pek de yeni değil. 2024 yılının Temmuz ayında 10 bin pozisyonun azaltılacağı yönünde çeşitli iddialar internette dolaşıyordu. Fakat genel iş gücünde sonraki aylarda önemli bir değişiklik olmadı.

Şimdi ise asıl soru, bu yeni iddiaların altında yatan stratejinin ne olduğu oluyor. Daha önce Pat Gelsinger yönetimindeki şirket, orta vadeli hedeflerle 10 milyar dolarlık bir tasarruf planı başlatmıştı. Bu potansiyel yeni azalmaların bu yolun bir devamı mı yoksa Lip-Bu Tan’ın yarı iletken üreticisinin geleceğine ilişkin vizyonunun belirgin bir izi olan keskin bir kopuşu mu işaret ettiği henüz belli değil.

Finans çevreleri Intel’deki bu dikkat çekici gelişmeleri yakından takip ediyor. Bazı analistler, böylesine büyük bir maliyet indirimini şirketin gelecekteki verimliliği ve karlılığı açısından bunu olumlu bir işaret olarak yorumluyor.

Dikkatler ayrıca 29 Nisan’da gerçekleşecek önemli bir etkinlik olan Intel Foundry Day’e ve yeni büyüme yörüngelerini belirleyebilecek stratejik ortaklıklar veya ortak girişimlerle ilgili duyurulara da odaklanıyor.

Piyasada Intel hisseleri haberlere ılımlı ancak olumlu bir tepki gösterdi. İşlemlerde hafif bir artış görüldü. Hisse senedinin yılbaşından bu yana genel performansı, önceki aylarda gözlenen düşüşlerden sonra toparlanma kaydederek pariteye yakın seyretti.