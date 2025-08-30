Instagram’dan içerik üreticilerine özel yeni özellik: Mesaj yönetimini kolaylaştırdı

Instagram, 100 binin üzerinde takipçisi olan içerik üreticileri için yeni "Gelen Kutusu Yönetim Araçları" özelliğini duyurdu.

Artık büyük hesaplar gelen kutularını özel filtreler ve klasörler oluşturarak düzenleyebilecek.

Özelliğin yakında tüm hesaplara sunulması bekleniyor.

Sosyal medya platformu Instagram, platformdaki büyük içerik üreticileri için mesajlaşma deneyimini kökten değiştirecek yeni bir özellik duyurdu. “Gelen Kutusu Yönetim Araçları” adı verilen güncellemenin, popüler kullanıcıların her gün aldıkları yüzlerce mesajı daha kolay ve hızlı bir şekilde organize etmesine yardımcı olacağı bildirildi.

Mesajlara özel filtreler ve klasörler geliyor

Engadget’in haberine göre yeni araçlar, kullanıcıların mesajları daha hızlı sıralaması ve önemli yazışmaları bulması için çoklu seçim filtreleri sağlıyor. Yüz binlerce takipçisi olan içerik üreticileri, filtreleri ekleyebilecek, düzenleyebilecek veya kaldırabilecek. Bu sayede, gelen kutusundaki karmaşayı minimuma indirmeleri hedefleniyor.

Instagram ayrıca, kullanıcıların en sık kullandıkları mesaj klasörlerine öncelik veren özel kısayollar oluşturma seçeneğini de ekledi. Kullanıcılar, kendi tercihlerini yansıtan yeni klasörler oluşturabilecek ve bu klasörleri en çok kullandıkları mesaj türlerine göre yeniden sıralayabilecekler. Şirket, araçların içerik üreticilerine “yaratıcılıklarını keşfetme ve kendileri için en uygun iş akışlarını oluşturma özgürlüğü” vereceğini söylüyor.

Özellik şu an sadece büyük hesaplara açık

Şimdilik yeni araçlar, yalnızca 100 binden fazla takipçisi olan popüler hesaplar için kullanıma sunulmuş durumda. Ancak Instagram, özelliği profesyonel hesaplara da açtığını belirtiyor.

Bu arada Instagram yakın zamanda sıradan kullanıcılar için de bazı yenilikler getirmişti. Bunlar arasında, arkadaşlarının konumunu takip etmeye yarayan tartışmalı bir harita özelliği ve tüm önerileri sıfırlamaya olanak tanıyan bir seçenek de bulunuyor.

Canlı yayın özelliğini kısıtlamıştı

Son olarak Instagram, geçtiğimiz haftalarda aldığı bir karar ile canlı yayın özelliğine sınırlama getirmişti. Buna göre, artık 1000’den az takipçisi olan kişilerin platformda canlı yayın açmaları engellenmiş oldu.

Bu önlem tüm herkese açık hesaplar için geçerli oldu. Platformun sahibi Meta’nın almış olduğu kararın arkasında yatan neden ise henüz açıklanmadı. Ancak bazı analistlere göre, kısıtlama yeni oluşturulan hesaplardan paylaşılan spam, uygunsuz içerik veya dolandırıcılık vakalarındaki artışla ilgili olabilir. Öte yandan verilere göre, kısıtlamadan 2 milyar kullanıcının yaklaşık 1,7 milyar kadarının etkileneceği tahmin ediliyor.

