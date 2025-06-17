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    Instagram nihayet “repost” özelliği getiriyor

    Instagram uygulaması uzun bir süredir kullanıcılar tarafından merakla beklenen "repost" özelliğini nihayet test etmeye başladı.
    Instagram
    • Instagram çok yakında "repost" özelliği ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
    • Günümüzde neredeyse tüm platformlarda mevcut olan "yeniden paylaşma" özelliği nihayet Instagram'a da ulaşıyor.
    • Şu anda test edilen yeni özelliğin yakında genel kullanıma açılacağı tahmin ediliyor.

    Popüler sosyal medya platformu Instagram, hem diğer kişilerin fotoğrafları hem de videoları ve kullanıcının kendisi için çalışan, gönderileri akışa yeniden gönderme seçeneğini test ediyor. Bu düğme son haftalarda bazı hesaplar için göründü. Fakat henüz çalışmıyor ve genel kullanıma ne zaman sunulacağı bilinmiyor.

    TechCrunch’ın haberine göre Meta sözcüleri yakın zamanda yaptıkları açıklamada söz konusu testlerin varlığını doğruladı. Fakat şirket, bu özelliğin tüm kullanıcılar için başlatılması planlanıp planlanmadığını söylemedi. 2022’den beri resmi Instagram uygulamasında bu tür olası bir araç hakkında işaretler olsa da merakla beklenen özellik henüz ne yazık ki başlatılmadı.

    Şu anda bir gönderiyi yalnızca hikayelerde yeniden paylaşmak veya mesaj yoluyla iletmek mümkün. İçeriği kendi akışınızda yeniden paylaşmak için ise örneğin görüntünün ekran görüntüsünü almak veya resmi olmayan bir uygulama kullanmak gibi bir yol bulmanız gerekiyor.

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    Instagram’ın uzun süredir beklenen özelliği artık yolda

    Yerel bir “repost” aracına olmaması nedeniyle Instagram uygulamasının genellikle kaynak gösterilmeden yeniden paylaşılan içeriklerle dolu olduğu biliniyor. Yeniden yayınlama düğmesi, orijinal içeriğin erişimini artırmaya ve içerik oluşturucuların kitlesini genişletmeye yardımcı olabilir.

    Neredeyse tüm büyük sosyal ağların diğer kullanıcıların paylaştıklarını paylaşma özelliği mevcut. Instagram bu özelliğe sahip olmayan az sayıda platformdan biriyken, neden şimdiye dek böyle bir işlevin hayata geçirilmediği ise maalesef belirsizliğini koruyor.

    Instagram repost

    Instagram’ın en büyük rakiplerinden biri olan TikTok’ta kullanıcıların videoları yeniden yayınlamasına izin veriliyor. Bu içerik “Takip Edilenler” ve “Sizin İçin” sekmelerinde görünüyor. Kullanıcının profilinde ise ayrı bir sekmede yer alıyor.

    Instagram büyük bir dönüşüme hazırlanıyor

    Meta’nın popüler sosyal ağı, çok yakında büyük bir dönüşüm gerçekleştirecek gibi görünüyor. Şirket geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada başarılı olmayan ve kullanıcıların pek fazla ilgi göstermediği bazı araçları kaldırmayı planladıklarını bildirdi.

    Instagram CEO’su Adam Mosseri, “Instagram’ın yıllar içinde çok karmaşık hale geldiğini biliyoruz. Bunu ele almanın bir yolu, pek çok kişi tarafından kullanılmayan özellikleri devre dışı bırakmaya istekli olmaktır” dedi.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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