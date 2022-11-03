Instagram’da NFT alım-satım dönemi başladı

Popüler sosyal medya platformu Instagram, NFT entegrasyonunda sona doğru geliyor. Sosyal medya devi, artık platform üzerinden NFT alma veya satma gibi işlemlerin yapılabileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz Mart ayında düzenlenen ve teknoloji, film ve müzik dünyasının bir araya geldiği SXSW konferansında konuşma yapan Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Instagram için NFT entegrasyonuna başladıklarını duyurmuştu. Ancak bu entegrasyonun neleri kapsadığı merak konusu olmuştu. Şimdi ise bu çalışmaların ilk örnekleri ortaya çıkmaya başladı.

nft now’un haberine göre Instagram, içerik üreticilerinin platform üzerinde NFT satışı yapabilecekleri; kullanıcıların ise yine platform üzerinden bu NFT’leri satın alabilecekleri bir yapıyı kullanıma sunmaya başladı.

Yeni NFT alım-satım özelliği şu anda sınırlı sayıda NFT üreticileri için aktif edilmiş durumda. Önümüzdeki haftalarda ise herkesin kullanımına sunulmuş olacak. Şu anda bu özelliği kullanabilen NFT üreticileri arasında ise başarılı Türk medya sanatçısı ve tasarımcı Refik Anadol başta olmak üzere; Amber Vittoria, Dave Krugman, Isaac ‘Drift’ Wright, Eric Rubens, Jason Seife, Vinnie Hager, Sara Baumann, Olive Allen ve Ilse Valfre gibi isimler bulunuyor.

Başlangıçta işlem ücreti (gas-fee) olmayacak

NFT alım-satım işlerinde “gas-fee” denilen ve işlemin blok zinciri üzerinde gerçekleşmesi için gerekli olan bu işlem ücretleri işlem yoğunluğuna göre bazen çok yüksek miktarlara çıkabiliyor. Dolayısıyla NFT alım-satım işlemlerinde bu “gas-fee” karar sürecini etkileyen önemli bir faktör olabiliyor.

Meta sözcüsü Christine Pai’nin verdiği bilgilere göre ise, platform üzerinden NFT’lerini satan veya bunları satın alan kişiler herhangi bir işlem ücreti (gas-fee) ödemeyecek. Ancak bunun sadece başlangıçta geçerli olduğu ve ilerleyen süreçte bu uygulamanın değişebileceği de verilen bilgiler arasında.

Başlangıçta herhangi bir işlem ücreti ödenmeyecek olması, NFT’nin kendi ücreti dışında hiçbir ücretin ödenmeyeceği anlamına da gelmiyor. Öyle ki Instagram’ın Android veya iOS üzerinden yapılan satın alma işlemleri, uygulama mağazası işlem ücretlerine tabi olacak. Buna Instagram’ın kendi komisyon miktarının eklenebileceği de söyleniyor. Ancak Meta sözcüsü Pai, en azından 2024’e kadar NFT satışlarında herhangi bir ek ücret uygulanmayacağının garantisini verdiklerini belirtiyor.

Şirketin “metaverse” vizyonu

Yeni “Meta” ismiyle şirketin “metaverse” vizyonu kapsamında ciddi yatırımlar yaptığını biliyoruz. Ancak bu yatırımların henüz tatmin edici bir getirisinin olmaması, beklentilerin henüz karşılanmaması da Meta hissedarlarını endişelendiriyor diyebiliriz. Öyle ki geçtiğimiz Ekim ayında ortaya çıkan şirket-içi dokümanlarda da bu durum açıkça görülüyor.

Öyle ki mevcut duruma baktığımızda, “metaverse” dönüşümünün açıklandığı tarihten itibaren yıllık gelirinin ciddi oranda azaldığı, bütçelerin kısıldığı, yıl sonu hedeflerinin düşürüldüğü bir Meta şirketi ile karşılaştığımızı söylemek mümkün.

Meta’nın NFT gibi dijital varlıklar ila piyasada nasıl konumlanacağı veya Instagram’ın bir NFT pazar yerine dönüşmesi konusunda başarılı olup olamayacağını ise zaman gösterecek.

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