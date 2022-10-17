Meta şirketi metaverse açılımında çuvalladı mı?

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, geçtiğimiz yıl şirketin “Meta” adıyla yeni bir yapılandırmaya gittiğini duyurmuş ve şirketin geleceğini metaverse ile şekillendireceğini duyurmuştu. Ancak görünüşe göre Zuckerberg’in metaverse planları pek iyi gitmiyor.

Şirketin yeniden yapılandırmaya gitmesi ve metaverse ekosistemine geçişle birlikte şirketin adını “Meta” olarak değiştirildiğini açıklayan Zuckerberg, kullanıcılara farklı alanlarda çeşitli metaverse deneyimi sunmayı planlıyor. Ancak şirketin kullanıcılarına sunduğu asıl metaverse deneyimi olan Horizon Dünyaları (Horizon Worlds) beklentileri karşılamamış gibi görünüyor.

“Boş bir dünya, acınası bir dünyadır”

Ortaya çıkan şirket-içi dokümanlara göre şirket, bu yeni teknolojiyi kullanıcılara benimsetme konusunda başarısız olmuş, kullanıcılarını sıkmış ve beklentilerin oldukça altında kalmış durumda. Wall Street Journal tarafından ulaşılan dokümanlarda bahsedilen bazı önemli noktalar ise şöyle:

Horizon’un kullanıcı tabanı ilkbahar aylarından bu yana ciddi şekilde düştü. Kullanıcıların çoğu ilk aydan sonra tekrar geri dönmedi.

Meta, Horizon’da sağlanan araçlar ile kullanıcıların kendi dünyalarını yaratmasını istiyor. Ancak şimdiye kadar kullanıcıların %1’inden azı bunu gerçekleştirmiş durumda.

Kullanıcılar tarafından oluşturulan dünyaların çoğu hiç ziyaret edilmedi. Bu dünyaların %10’undan daha azı yaklaşık sadece 50 kişi tarafından ziyaret edildi. Dokümanda bununla ilgili olarak “Boş bir dünya, acınası bir dünyadır” ifadesi kullanıldı.

İçerik üreticilerini ödüllendirmek amacıyla sunulan bahşiş (tip) özelliği üzerinden dünya genelinde toplanan toplam miktar 500 doları geçmedi. Horizon Dünyaları üzerinden sistem içerisinde kullanıcılara aktarılan toplam miktar ise sadece 10,000 dolar oldu.

Horizon Dünyaları’na erişmek için Meta tarafından satılan Quest sanal gerçeklik başlıklarının satılma oranı son üç yılın her birinde düştü.

Meta’nın yıl sonuna kadar 500,000 aylık aktif kullanıcı hedefi gerçekleşmeyecek gibi görünüyor. Bu bağlamda şirket bu hedefi 280,000’e düşürmüş durumda. Mevcut aylık aktif kullanıcı sayısı ise 200,000’den az.

The Verge’nin haberine göre ise iyi bir gidişat yakalayamayan Meta, çalışanlarının bile kullanmadığı ve mevcut birçok hatası bulunan Horizon Dünyaları için bekleme moduna geçmiş durumda. Bu süreçte yeni bir özelliğin de duyurulmayacağı söyleniyor.

Meta için kötü giden tek şeyin metaverse açılımı olmadığını da belirtmek gerekiyor. Şirket, bir yandan sosyal medyanın gidişatını yönlendirmeye başlayan TikTok ile rekabet etmeye çalışırken; aynı zamanda şirketin gelirini önemli ölçüde azaltan iPhone gizlilik güncellemeleri ile de mücadele ediyor.

Meta’nın geliri %60 düştü

Meta, metaverse teknolojisine milyarlarca dolar yatırım yaparken, diğer yandan geliri de yaklaşık %60 oranında düşmüş durumda (geçen senenin verilerine göre). Şirketin geçtiğimiz ay ise alımları durdurduğunu, bütçeyi düşürdüğünü ve masrafları azaltmak için bazı çalışma gruplarını ekipleri yeniden yapılandırdığını belirtmek gerekiyor.

Meta aynı zamanda metaverse alanında çeşitli iş birliklerine de devam ediyor. Yakın zamanda 1500 dolarlık yeni VR başlığı Meta Quest Pro’yu duyuran şirket; Microsoft, Accenture gibi devlerle de iş birliği sağlamış durumda.

Tüm bunlara rağmen metaverse gibi farklı bir dijital deneyimin benimsenmesinin yıllar alabileceğini unutmamak gerekiyor. Sıklıkla geleceği inşa ettiklerini dile getiren Meta’nın bu bahsinde başarılı olup olmayacağını ise zaman göstermiş olacak.